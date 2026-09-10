Mondial féminin U20 2026: la France et le Ghana s’imposent, le Japon accroché

La deuxième journée de la Coupe du monde féminine U20 2026 a livré plusieurs rencontres spectaculaires mercredi. La France et le Ghana ont décroché de précieux succès, tandis que le Japon et les États-Unis se sont neutralisés au terme d’un match riche en buts.

La France a signé une nouvelle victoire dans le groupe C en venant à bout de l’Équateur (3-2). Les Bleuettes ont dû s’employer pour conserver leur avantage dans une rencontre disputée, mais repartent avec l’essentiel : trois points supplémentaires. Dans l’autre match de la poule, le Ghana a pris le dessus sur la Corée du Sud (3-1). Les Ghanéennes ont fait la différence grâce à une prestation solide et se positionnent ainsi favorablement dans la course à la qualification pour la suite de la compétition.

Le groupe D a également offert son lot d’enseignements. L’Italie n’a laissé aucune chance à la Nouvelle-Zélande, largement dominée sur le score de 3-0. Les Italiennes réalisent ainsi une opération importante au classement. Enfin, le Japon et les États-Unis ont livré un duel particulièrement animé. Les deux sélections se sont séparées sur un score de parité (2-2), au terme d’une rencontre où aucune équipe n’a réussi à prendre définitivement le dessus.

Les résultats du mercredi:

Groupe C

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Ghana U20 3-1 Corée du Sud U20

France U20 3-2 Équateur U20

Groupe D