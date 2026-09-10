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Ballon d’Or 2026: Harry Kane prend la tête des pronostics

Après l’annonce des 30 finalistes du Ballon d’Or 2026, Harry Kane s’installe en tête des pronostics. L’attaquant du Bayern Munich devance Lamine Yamal et Kylian Mbappé dans les estimations de Polymarket.

Romaric Déguénon
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Football
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Ballon d’Or 2026: Harry Kane prend la tête des pronostics
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La course au Ballon d’Or 2026 commence à se dessiner. Alors que la liste des 30 joueurs nommés a été dévoilée, les premières tendances placent Harry Kane en position de favori pour succéder au lauréat de l’édition précédente. D’après les données de Polymarket, l’attaquant du Bayern Munich et de l’équipe d’Angleterre recueille actuellement 63 % des estimations. Une tendance qui s’explique notamment par son excellente saison avec le club bavarois, avec lequel il a remporté la Bundesliga ainsi que la Coupe d’Allemagne.

Lamine Yamal occupe la deuxième place avec 15 %. L’ailier du FC Barcelone et de la sélection espagnole a lui aussi connu une saison particulièrement riche, marquée par des titres remportés avec le club catalan et un sacre mondial avec l’Espagne. Kylian Mbappé complète le podium avec 11 %.

Le Français n’a remporté aucun trophée collectif sur la période prise en compte, mais son rendement individuel plaide en sa faveur. L’attaquant du Real Madrid a notamment terminé meilleur buteur de la Ligue des champions, de la Liga et de la Coupe du monde. Ces chiffres ne constituent toutefois pas le résultat final du scrutin. Le lauréat du Ballon d’Or 2026 sera désigné à l’issue du vote officiel.

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