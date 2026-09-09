LDC: le groupe du PSG pour défier Slovan Bratislava de Yaya Touré

Tenant du titre européen, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des champions mercredi ce soir avec la réception du Slovan Bratislava. Face à une formation slovaque dirigée par Yaya Touré, les Parisiens veulent profiter de ce rendez-vous au Parc des Princes pour mettre fin à une série de quatre matches sans succès.

Le Paris Saint-Germain entame une nouvelle aventure européenne avec l’ambition de défendre son sacre. Pour cette première sortie de la saison en Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique accueillent le Slovan Bratislava, une équipe slovaque qui sera dirigée depuis le banc par l’ancien international ivoirien Yaya Touré.

Sur le papier, l’affiche semble largement à la portée du club de la capitale. Mais le PSG aborde cette rencontre avec une certaine pression après un début de saison délicat. Toutes compétitions confondues, les Rouge et Bleu restent sur quatre rencontres sans victoire, avec deux matches nuls et deux défaites. Le rendez-vous européen tombe donc à point nommé pour les champions d’Europe, qui espèrent retrouver rapidement de la confiance et relancer leur dynamique devant leur public.

Luis Enrique pourra compter sur un groupe de 24 joueurs pour cette entrée en matière. Le technicien espagnol enregistre notamment le retour de Lucas Digne, absent lors de la précédente rencontre face à Monaco. Le groupe parisien accueille également un jeune visage issu du centre de formation. Âgé de seulement 17 ans, le gardien marocain Adam Mouak, pensionnaire des U19, a été convoqué pour cette prestigieuse soirée européenne.

La liste des convoqués: