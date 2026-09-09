Lionel Messi proche de racheter un club espagnol

Lionel Messi pourrait bientôt ajouter une nouvelle corde à son arc en dehors des terrains. Le capitaine de l’Inter Miami aurait conclu un accord de principe pour devenir propriétaire du CD Eldense, pensionnaire de deuxième division espagnole.

Selon les informations de Marca, Lionel Messi serait sur le point de prendre le contrôle du CD Eldense. L’Argentin envisagerait d’acquérir la totalité du capital du club espagnol, actuellement engagé en Segunda División.

L’opération serait réalisée directement par le joueur, sans l’intervention d’un investisseur ou d’un groupe tiers. Sa finalisation reste toutefois conditionnée à l’issue des vérifications préalables liées à la transaction.

À 39 ans, Lionel Messi poursuit ainsi sa diversification dans le monde du football. Après avoir construit l’essentiel de sa carrière au plus haut niveau avec le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et désormais l’Inter Miami, le champion du monde argentin pourrait prochainement endosser le costume de propriétaire de club en Espagne.