Zinédine Zidane tranche le débat du GOAT et choisit Lionel Messi

Pour Zinédine Zidane, le débat sur le meilleur joueur de l’histoire ne mérite plus vraiment de discussion. L’ancien capitaine des Bleus place Lionel Messi au sommet du football mondial et estime que ses détracteurs ont peu d’arguments à faire valoir.

Interrogé sur l’éternel débat autour du GOAT, acronyme désignant le meilleur joueur de tous les temps, Zinédine Zidane n’a pas hésité au moment de désigner son favori. Pour l’ancien milieu du Real Madrid, Lionel Messi s’impose comme la référence ultime. « Si quelqu’un a encore des doutes sur le débat du GOAT, honnêtement, cette personne n’a pas sa place dans le monde du football », a déclaré Zidane, dans des propos rapportés par Marca.

À 39 ans, Lionel Messi possède l’un des palmarès les plus impressionnants de l’histoire du football. L’attaquant de l’Inter Miami a notamment remporté la Coupe du monde avec l’Argentine, ainsi que la Ligue des champions à plusieurs reprises avec le FC Barcelone. Le champion du monde 2022 a également accumulé les distinctions individuelles au fil de sa carrière, renforçant son statut parmi les plus grandes légendes du football.

Après avoir conduit l’Argentine jusqu’en finale de la dernière Coupe du monde, finalement perdue face à l’Espagne, Messi a par ailleurs annoncé la fin de son aventure avec la sélection nationale argentine.