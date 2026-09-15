Rodri explique pourquoi il a préféré le Barça au Real Madrid

Après avoir quitté Manchester City pour rejoindre le FC Barcelone, Rodri est revenu sur son choix de carrière. Alors que le Real Madrid s’intéressait également au milieu espagnol, le Ballon d’Or 2024 affirme avoir privilégié les critères sportifs à toute considération financière.

Rodri a choisi le FC Barcelone après son départ de Manchester City, au terme de la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain espagnol de 30 ans a rejoint le club catalan contre une indemnité de 65,4 millions de livres sterling. Avant de s’engager avec le Barça, l’international espagnol était également annoncé dans le viseur du Real Madrid. José Mourinho, désireux de reconstruire le milieu de terrain madrilène, aurait notamment fait de son recrutement une piste privilégiée.

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Rodri a expliqué les raisons qui l’ont conduit à écarter la piste madrilène. Le joueur reconnaît que le choix n’a pas été évident, notamment au regard de la relation entretenue avec le club de la capitale espagnole. « Dire non au Real Madrid n’a pas été facile, surtout après tout le bien qu’ils m’ont fait », a confié Rodri.

Le milieu de terrain assure toutefois avoir placé sa progression sportive au-dessus des considérations financières. « J’ai pris ma décision en fonction d’aspects sportifs, de ce qui me passionnait le plus et de l’endroit où je sentais que je pouvais gagner et progresser le plus en tant que joueur », a-t-il expliqué. Avec cette arrivée au FC Barcelone, Rodri entame ainsi un nouveau chapitre de sa carrière, avec l’ambition de poursuivre sa progression et de s’imposer comme l’un des cadres du projet catalan.