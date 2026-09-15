Ligue des champions : Munich obtient la finale 2028, le Camp Nou celle de 2029

L’UEFA a attribué mardi 15 septembre les finales 2028 et 2029 de la Ligue des champions à Munich et Barcelone. Le Comité exécutif réuni à Thessalonique a retenu la Munich Football Arena pour 2028 et le Camp Nou pour l’édition suivante.

Munich accueillera ainsi une troisième finale de Ligue des champions ou de Coupe d’Europe dans cette enceinte. Le stade bavarois avait déjà reçu le match décisif en 2012, puis en 2025.

Le Camp Nou retrouvera lui aussi la finale pour la troisième fois. Le stade du FC Barcelone avait accueilli les éditions 1989 et 1999 ; le rendez-vous de 2029 interviendra donc trente ans après la dernière finale disputée dans l’enceinte catalane.

La séquence des prochaines finales est désormais fixée jusqu’en 2029. L’édition 2027 doit se jouer au Metropolitano de Madrid, avant Munich en 2028 puis Barcelone en 2029.

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Lors de la même réunion, l’UEFA a également choisi Bucarest pour la finale de Ligue Europa 2028 et Belgrade pour celle de 2029. Turin accueillera la finale de Conference League 2028 et Budapest celle de 2029.