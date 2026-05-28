Bénin : Romuald Wadagni exige “sobriété, intégrité et exemplarité” de ses ministres

Réuni en Conseil des ministres inaugural du septennat 2026-2033, le président de la République, Romuald Wadagni , a fixé des exigences strictes à son équipe gouvernementale. Il a insisté sur la nécessité d’une gouvernance fondée sur la sobriété, l’intégrité et l’exemplarité.

Le premier Conseil des ministres du nouveau septennat s’est tenu ce jeudi 28 mai 2026 sous la présidence de Romuald Wadagni. À cette occasion, le chef de l’État a adressé un message clair à ses ministres sur la conduite à adopter dans l’exercice de leurs fonctions.

Dès l’ouverture des travaux, le président a rappelé que la nomination au gouvernement ne constitue ni un privilège personnel, ni une récompense politique. Il s’agit, selon lui, d’un engagement fort au service de la Nation.

Dans la définition des principes de gouvernance, Romuald Wadagni a insisté sur les valeurs attendues de son équipe. « Les membres du gouvernement sont astreints à une obligation de sobriété, d’intégrité, d’exemplarité et de solidarité », a-t-il déclaré.

Le chef de l’État a également souligné que l’action gouvernementale doit être guidée en permanence par l’intérêt général, loin des considérations partisanes ou personnelles. Il appelle ainsi à une gestion rigoureuse et responsable des affaires publiques.

Cette exigence intervient dans un contexte où le nouveau gouvernement est appelé à répondre aux attentes sociales et économiques des populations. Pour le président, la crédibilité de l’action publique dépendra avant tout du comportement de ses responsables.