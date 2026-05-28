Putsch manqué au Bénin : Pascal Tigri ne serait plus au Niger !

Recherché depuis plusieurs mois dans l’affaire de la tentative de coup d’État contre le régime de l’ancien président Patrice Talon , le lieutenant-colonel Pascal Tigri ne se trouverait plus au Niger . C’est ce qu’a affirmé l’économiste français Olivier Vallée, évoquant désormais une possible présence du militaire béninois dans un autre pays de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Six mois après la tentative de coup d’État déjouée au Bénin, le lieutenant-colonel Pascal Tigri reste introuvable. Mais selon de nouvelles déclarations de l’économiste français Olivier Vallée, l’ancien chef du Groupement des Forces Spéciales de la Garde nationale ne se trouverait plus sur le territoire nigérien.

Intervenant au micro de RFI, l’ancien conseiller technique au Niger a affirmé que Pascal Tigri aurait quitté le Niger après y avoir séjourné pendant une courte période. « Aux dernières informations, il n’est plus au Niger. Il est sans doute dans l’AES, mais pas au Niger », a déclaré Olivier Vallée.

Depuis la tentative de renversement du régime de Patrice Talon le 7 décembre 2025, plusieurs sources avaient évoqué la présence de Pascal Tigri au Niger voisin. Une information qui avait cependant été rejetée par les autorités nigériennes. Le général Abdourahamane Tiani lui-même avait démenti lors d’une interview toute implication de son pays dans cette affaire ou tout soutien aux auteurs présumés du coup d’État.

Dans son intervention, Olivier Vallée estime également qu’aucune preuve n’a été apportée pour démontrer un soutien du Niger au groupe de Pascal Tigri. « Je pense qu’il n’y a pas eu de soutien à cette opération de renversement du président Talon », a-t-il soutenu. Selon lui, la présence présumée de Pascal Tigri au Niger s’expliquerait davantage par la proximité géographique entre les deux pays que par une quelconque protection politique ou militaire. « Le refuge du putschiste était un tout petit peu induit par la géographie plus que par le soutien que lui aurait apporté le Niger », a ajouté l’économiste français.

Alors que les relations diplomatiques entre Cotonou et Niamey restent marquées par plusieurs tensions ces dernières années, ces déclarations interviennent dans un contexte de rapprochement progressif entre les deux pays. En effet, la présence du Premier ministre nigérien Ali Lamine Zeine à l’investiture du nouveau président du Bénin, Romuald Wadagni le 24 mai dernier avait déjà alimenté les spéculations autour d’une possible normalisation des relations entre le Bénin et le Niger.

Pour Olivier Vallée, cette visite officielle pourrait justement permettre aux deux États de “tourner la page” de plusieurs différends récents. Pendant ce temps, Pascal Tigri demeure activement recherché par les autorités béninoises. Le 02 mars 2026, la police républicaine avait lancé un avis de recherche international contre lui et plusieurs autres militaires impliqués dans cette affaire.

Une récompense de 20 millions de francs CFA a même été promise à toute personne fournissant des informations pouvant conduire à leur arrestation. Aussi, il a été prévu que « la récompense sera revue à la hausse si la personne permet la capture du fugitif ».