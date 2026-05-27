Bénin : les faîtières de la presse saluent le retour d’un ministère dédié aux médias

Le CNPA- Bénin et l’UPMB ont salué la recréation du ministère de la Communication et des Médias dans le premier gouvernement du président Romuald Wadagni . Dans un communiqué publié le 25 mai 2026 à Cotonou, les deux faîtières y voient une reconnaissance du rôle stratégique des médias dans le développement national et la vie démocratique.

Les organisations faîtières des médias béninois saluent la décision du président Romuald Wadagni de recréer un ministère spécifiquement dédié à la Communication et aux Médias. Dans un communiqué officiel signé le 25 mai 2026 à Cotonou, l’Assemblée spéciale des Faîtières des Médias, regroupant le Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel du Bénin, CNPA-Bénin, et l’Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a exprimé sa gratitude au chef de l’État.

Cette prise de position intervient dans le contexte de la formation du premier gouvernement du président Romuald Wadagni, investi le 24 mai 2026 après son élection à la tête du Bénin. Ancien ministre de l’Économie et des Finances, il a succédé à Patrice Talon, arrivé au terme de ses deux mandats constitutionnels. Selon la composition officielle du gouvernement, le portefeuille de la Communication, en charge des Médias, est confié à Aurélie Adam Soulé épouse Zoumarou. Cette nomination marque le retour d’un département ministériel consacré à ce secteur, dans une architecture gouvernementale réaménagée.

Un ajustement administratif

Pour le CNPA-Bénin et l’UPMB, cette décision ne relève pas d’un simple ajustement administratif. Les deux organisations y voient un signal politique fort en faveur de la presse et de l’écosystème médiatique national. Dans leur communiqué, elles estiment que la recréation de ce ministère traduit une reconnaissance claire de l’importance des médias dans le processus de développement du pays.

Les faîtières considèrent également que cette orientation place les médias au cœur des politiques publiques. Elles rappellent qu’une information libre, pluraliste et responsable demeure un socle essentiel pour toute démocratie vivante. À leurs yeux, l’existence d’un ministère dédié peut contribuer à mieux structurer les relations entre l’État, les entreprises de presse, les professionnels des médias et les différents acteurs du secteur.

L’Assemblée spéciale des Faîtières des Médias affirme que cette décision témoigne de l’intérêt accordé par le président Romuald Wadagni à la liberté d’expression et au développement des entreprises de presse. Elle dit vouloir s’inscrire dans une démarche de partenariat loyal et constructif avec les nouvelles autorités, afin de faire des médias béninois un levier au service du développement et de la cohésion nationale.

Ce positionnement intervient alors que le nouveau chef de l’État a placé son début de mandat sous le signe de la continuité des réformes, de l’amélioration des conditions de vie des populations et du renforcement de l’action publique. Dans son discours d’investiture, Romuald Wadagni a notamment insisté sur la nécessité de rendre la croissance plus perceptible dans le quotidien des citoyens.