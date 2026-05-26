Bénin : Romuald Wadagni complète son équipe avec huit nominations à la présidence

Romuald Wadagni a procédé à sept nominations à la présidence, deux jours après son investiture, dessinant les premiers contours de son cabinet. En rappelant autour de lui plusieurs anciens piliers de l’ère Talon, dont José Didier Tonato aux Infrastructures, Salimane Karimou à l’Éducation et Wilfried Léandre Houngbédji comme ministre porte-parole du gouvernement, le nouveau président confirme une stratégie de continuité institutionnelle autour de profils déjà éprouvés.

Le président Romuald Wadagni a signé mardi 26 mai, deux jours après son investiture, sept décrets de nomination qui dessinent l’ossature de son cabinet présidentiel. José Didier Tonato, ancien ministre du Cadre de vie pendant dix ans sous Patrice Talon, est nommé conseiller aux Infrastructures. Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement Talon depuis 2016, est promu ministre porte-parole du gouvernement, une fonction élevée au rang ministériel pour la première fois. Salimane Karimou, ancien ministre des Enseignements maternel et primaire de 2016 à 2026, devient conseiller à l’Éducation.

Les quatre autres nominations complètent la structure opérationnelle de la présidence. Fulgence Primaël Gbèkè est nommé chef du cabinet du président de la République. Paulette Hountondji Sopoh devient secrétaire particulière du chef de l’État. Hermann Orou Takou est nommé secrétaire général adjoint de la présidence. Maximilien Claude Cocou Olympio prend la tête de la cellule juridique et devient conseiller juridique du président. Alfred Affoyon est nommé à la direction du Bureau d’analyse et d’investigation.

Le choix de rattacher directement au cabinet présidentiel trois anciens ministres de Talon (Tonato, Houngbédji et Karimou) confirme la logique de continuité assumée par Wadagni, qui avait lui-même été ministre des Finances de Talon de 2016 à 2026 avant d’être élu à la présidentielle d’avril 2026.

Tonato et Karimou, de ministres à conseillers

La nomination de José Didier Tonato comme conseiller aux Infrastructures est lue par les observateurs de la politique béninoise comme une manière de maintenir dans l’orbite présidentielle directe l’expertise d’un architecte-urbaniste qui a conduit les plus grands chantiers du pays pendant une décennie, tout en confiant le portefeuille opérationnel à Georges Alé. Le rôle de conseiller lui permettra d’accompagner les grands projets en cours, notamment les phases restantes du programme de rénovation des quartiers vulnérables et les infrastructures de transport, sans en assumer la responsabilité ministérielle quotidienne.

Salimane Karimou avait été l’un des ministres les plus durables du régime Talon, reconduit à l’Éducation maternelle et primaire lors du passage au second mandat en 2021. Inspecteur de l’enseignement de formation, originaire de Sakété dans le département du Plateau, il avait auparavant été secrétaire général du ministère de l’Enseignement préscolaire et primaire et directeur de la médiathèque nationale pour l’éducation. Sous son mandat, le Bénin avait atteint le ratio « une classe, un maître » dans l’enseignement primaire, objectif présenté comme un acquis structurel du régime Talon. Sa transition vers un rôle de conseiller lui confère une influence sur les orientations éducatives sans responsabilité administrative directe.

Houngbédji, porte-parole promu ministre

La nomination de Wilfried Léandre Houngbédji au rang de ministre porte-parole du gouvernement représente une rupture de format par rapport à la configuration Talon, dans laquelle le porte-parole, malgré sa visibilité médiatique constante, n’était pas membre du gouvernement. Il avait occupé cette fonction depuis 2016, devenant l’un des visages les plus reconnus de la communication officielle béninoise, familier des conférences de presse hebdomadaires du Conseil des ministres. La promotion du poste au rang ministériel lui confère une autorité formelle plus grande dans les relations avec les autres membres du gouvernement et dans la coordination de la communication publique.

La composition du cabinet présidentiel, conjuguée à la liste du gouvernement publiée le 24 mai, confirme la philosophie affichée par Wadagni depuis sa campagne : s’appuyer sur les cadres éprouvés de l’appareil d’État tout en nommant des profils techniques nouveaux aux postes sectoriels.