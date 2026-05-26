Bénin: José Tonato et Salimane Karimou nommés conseiller de Romuald Wadagni

Le président de la République, Romuald Wadagni, poursuit la structuration de l’appareil d’État au lendemain de la formation de son premier gouvernement.

Par le biais de nouvelles décisions officielles, José Tonato et Salimane Karimou intègrent la présidence de la République en qualité de conseillers du président, respectivement chargés des infrastructures et de l’éducation.

​Ces nominations marquent le retour aux affaires de deux figures expérimentées de la haute administration publique béninoise. José Tonato, qui a dirigé pendant près d’une décennie le portefeuille du Cadre de vie et du Développement durable sous l’administration sortante, hérite du suivi des grands chantiers et des réformes structurelles liés aux infrastructures nationales.

​De son côté, Salimane Karimou, ancien ministre des Enseignements maternel et primaire sous la gouvernance de Patrice Talon, est appelé à orienter les choix stratégiques du chef de l’État en matière d’éducation, un secteur clé pour le nouveau septennat.

​Technocratie et continuité à la présidence

Ce réalignement confirme la doctrine du nouveau chef de l’État, axée sur le recours à l’expertise technique et la rationalisation des compétences.

En positionnant ces anciens ministres directement à la présidence, Romuald Wadagni fait le choix de capitaliser sur la continuité de l’action publique tout en maintenant une équipe gouvernementale resserrée de 24 portefeuilles.

​La désignation de ces profils à des postes de conseillers sectoriels à la présidence de la République dessine une méthode de gouvernance où la haute direction des projets reste centralisée au palais de la Marina, renforçant l’interface technique nécessaire à la mise en œuvre du programme de société présidentiel.