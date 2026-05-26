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Bénin: Hermann Orou Takou nommé secrétaire général adjoint de la présidence de la République par Wadagni

Par décret N° 2026-317 en date du 26 mai 2026, le Président de la République a nommé Hermann Orou Takou au poste de Secrétaire Général Adjoint de la Présidence de la République.

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Politique
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Bénin: Hermann Orou Takou nommé secrétaire général adjoint de la présidence de la République par Wadagni
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Cette nomination, prise par le chef de l’État, s’inscrit dans le cadre de la réorganisation des instances de l’administration présidentielle. À ce titre, Hermann Orou Takou est chargé d’assister le Secrétaire Général de la Présidence dans la coordination des activités administratives, la supervision des services rattachés et le suivi des dossiers stratégiques relevant de la Présidence.

Le décret précise que cette nomination prend effet à compter de la date de signature. Elle intervient dans une période marquée par la mise en place des équipes de gouvernance au lendemain de l’investiture du président.

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