Bénin: Romuald Wadagni nomme à la présidence de la République le coordonnateur du Bureau d’Analyse et d’Investigation (BAI)

Le président de la République, Romuald Wadagni, a formalisé ce mardi 26 mai 2026 une nomination majeure au sein de l’appareil de contrôle et de suivi stratégique à la présidence de la République.

En effet par le biais du décret N° 2026 – 318, Adédiran Alfred Affoyon est promu au poste de coordonnateur du Bureau d’Analyse et d’Investigation (BAI) de la présidence de la République.

​Cette nomination s’inscrit dans la foulée de la série de décrets présidentiels pris au cours de la même journée, visant à restructurer et à verrouiller le premier cercle technique de la haute administration au palais de la Marina.

Le choix porté sur Adédiran Alfred Affoyon intervient en parallèle du renforcement du secrétariat général de la présidence et du cabinet du chef de l’État.

La direction du Bureau d’Analyse et d’Investigation constitue une fonction pivot dans la doctrine de gouvernance instaurée à Cotonou. C’est une structure d’appui à l’action gouvernementale rattachée au Secrétariat Général de la Présidence de la République et a pour mission principale de contribuer à garantir la qualité des principales réformes et des programmes initiés par le Gouvernement.

Le BAI assure également le contrôle de la gouvernance des projets et réformes du Gouvernement ainsi que la coordination de missions d’investigation afin d’éclairer la prise de décisions, des mesures correctives et/ou répressives nécessitées par l’impératif de bonne gouvernance.

Cette structure stratégique a pour mission principale de suivre l’exécution des projets phares de l’État, d’auditer la performance des ministères et d’investiguer sur la conformité de la gestion des ressources publiques.

​En confiant le BAI à Adédiran Alfred Affoyon, le président Romuald Wadagni réaffirme sa volonté de maintenir un contrôle technique et rigoureux sur la mise en œuvre de son programme gouvernemental. Le nouveau coordonnateur aura la charge de piloter cette cellule de supervision, garantissant l’alignement des actions des 24 ministères avec les exigences de résultats fixées pour ce début de septennat.