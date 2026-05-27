Bénin : premier Conseil des ministres du gouvernement Wadagni ce jeudi

Le gouvernement du président Romuald Wadagni tiendra son tout premier Conseil des ministres ce jeudi 28 mai 2026 à partir de 9 heures. Ce rendez-vous très attendu devrait permettre au nouvel exécutif de lancer officiellement ses premières orientations et de préciser les priorités du mandat.

Le président de la République, Romuald Wadagni, présidera ce jeudi 28 mai 2026 le tout premier Conseil des ministres de son gouvernement. L’information a été annoncée par Peace FM. Prévu pour démarrer à 9 heures, ce premier rendez-vous gouvernemental intervient quelques jours seulement après la publication de la liste officielle des membres du gouvernement.

Composée de 24 ministres, l’équipe gouvernementale mise en place par Romuald Wadagni se distingue par plusieurs réaménagements institutionnels et des choix présentés comme stratégiques. Certains ministères ont été fusionnés tandis que d’autres ont disparu de l’architecture gouvernementale.

Depuis l’investiture du nouveau chef de l’État et la nomination des ministres, l’opinion publique attend désormais les premières grandes décisions du pouvoir exécutif. Ce premier Conseil des ministres pourrait ainsi permettre de fixer les grandes lignes de l’action gouvernementale pour les prochaines semaines.

Plusieurs dossiers sont déjà au centre des attentes, notamment l’organisation de l’administration, les nominations à certains postes clés, les questions sociales ainsi que la poursuite des réformes économiques engagées ces dernières années.

La composition du gouvernement continue par ailleurs de susciter des réactions dans plusieurs milieux sociopolitiques. La suppression du ministère du Travail et de la Fonction publique a notamment été critiquée par certaines organisations syndicales, dont la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB).

Dans ce contexte, ce premier Conseil des ministres sera particulièrement observé aussi bien par les acteurs politiques que par les travailleurs et l’opinion nationale. Il marquera surtout le véritable démarrage de l’action du gouvernement Wadagni après son installation officielle à la tête du pays le dimanche 24 mai 2026.