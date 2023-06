Bénin: restitution du rapport de l’exercice de simulation de crise Grandeur Nature (SIMEX)

Avec l’appui du Département d’Etat américain, l’Organisation internationale pour les migrations au Bénin (OIM) a organisé un atelier de restitution du rapport de l’exercice de simulation de crise Grandeur Nature (SIMEX)

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Bénin a organisé avec l’appui du Département d’État américain, l’atelier National de restitution du rapport de l’exercice de simulation de crise grandeur nature SIMEX. Avec la participation des cadres des différents ministères sectoriels, cet atelier a eu lieu ce vendredi 23 juin 2023 à Porto Novo avec pour objectif, la validation au plan national du rapport général du premier exercice de simulation de crise grandeur nature SIMEX du Bénin.

La session a été meublée d’échanges autour des leçons apprises et recommandations pour l’ancrage de l’organisation des SIMEX dans la préparation et la réponse aux crises au Bénin.

L’organisation des SIMEX, s’inscrit dans le cadre du programme « Engagement des Communautés Frontalières dans la Sécurité et la Gestion des Frontières : du Sénégal au Bénin », financé par le Département d’Etat américain et qui promeut les bonnes pratiques en matière de police de proximité, (Engagement des communautés) en renforçant les relations entre les institutions et les communautés.

Pour rappel, le premier SIMEX du Bénin avait mobilisé près de trois cent cinquante (350) participants avec une équipe d’observateurs composée de représentants d’organismes centraux, d’organisations non-gouvernementales ainsi que des maires des dix (10) communes d’intervention du programme.