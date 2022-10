Ligue Europa: Man United arrache la victoire, la Sociedad qualifiée

La quatrième journée de la Ligue Europa se déroulait ce jeudi. Manchester United s’est arraché pour décrocher la victoire (1-0) contre l’Omonia Nicosie. De son côté, la Real Sociedad s’est imposée contre le Sheriff Tiraspol (3-0) pour valider son ticket pour le tour suivant. Découvrez tous les résultats de cette journée.

Dans le groupe A, Arsenal se déplaçait sur la pelouse de Bodo Glimt. Et les Gunners l’ont emporté sur la plus petite des marges (1-0). Bukayo saka a inscrit l’unique but des visiteurs à la 24è. Grâce à ce succès, les protégés de Mikel Arteta prennent la première place de leur poule devant le PSV. Les néerlandais de leur côté ont humilié le FC Zurich sur le score de 5-0. Gutierrez (9è), Veerman (15è, 55è), Sangaré (34è) et El Ghazi ont inscrit les buts de la partie.

Dans le groupe C, la Roma et le Real Bétis se sont neutralisés (1-1) en Espagne. Sergio Canales ouvrait le score pour les Sévillans en première période, avant que Belotti n’égalise pour les Romains (1-1, 53è). Un résultat nul qui n’arrange aucune des deux équipes, puisque dans le même temps, Ludogorets de l’international Béninois Olivier Verdon s’est défait du HJK (2-0). Au classement, le Bétis est leader, mais voit les Bulgares revenir à trois petits points. L’AS Roma est troisième.

Dans la poule E, Manchester United a dû s’arracher pour décrocher les trois points de la victoire. Opposés à l’Omonia Nicosie, à Old Trafford, les Mancuniens ont longtemps buté sur la défense adverse et sur le gardien, Francis Uzoho, déchaîné qui a dégoûté les Reds Devils avec pas moins de 12 arrêts dans la rencontre. Finalement, c’est Scott McTominay qui a offert le succès aux siens dans les tout derniers instants du match (1-0). Les protégés d’Erik Ten Hag restent deuxièmes, derrière la Real Sociedad qui a battu le Sheriff Tiraspol (3-0). Grâce à cette quatrième victoire des Espagnols dans la compétition européenne cette saison, ils se qualifient pour le tour suivant.