La Chine annonce des sanctions contre Nancy Pelosi

Nancy Pelosi dans le collimateur de la diplomatie chinoise. Le géant de l’Asie a annoncé ce vendredi 05 juillet, qu’il va « imposer des sanctions » à la cheffe des députés américains et à sa « famille proche » après sa visite à Taïwan.

En tournée en Asie, la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Nancy Pelosi s’est rendue à Taiwan mercredi, malgré les avertissements de la Chine qui considère l’île comme une de ses provinces qui sera réunifiée un jour au reste du pays, par la force si nécessaire. Pékin s’oppose d’ailleurs à toute tentative de déclarer l’Île indépendante.

En réponse à la provocation flagrante de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, la Chine décide d’adopter des sanctions à l’encontre de Mme Pelosi et des membres de sa famille proche, conformément aux lois pertinentes de la République populaire de Chine, a annoncé vendredi, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Au mépris des graves préoccupations et de la ferme opposition de la Chine, Mme Pelosi a insisté pour se rendre à Taiwan. Cela constitue une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine, porte gravement atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine, foule délibérément aux pieds le principe d’une seule Chine et menace la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan, a ajouté la porte-parole.

La Viste de Pelosi à Taiwan a déclenché la colère de Pékin qui lancé de vastes manœuvres militaires autour de l’île dont la présidente dit s’apprêter à la guerre sans la chercher.