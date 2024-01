Côte d’Ivoire : le chanteur congolais Fally Ipupa honoré dans une université (images)

- Publicité-

Le chanteur congolais, Fally Ipupa a été honoré dans une université privée en Côte d’Ivoire. L’un des amphithéâtres de cet établissement universitaire porte même le nom de la star congolaise.

Après avoir presté sur le festival Abidjan Laguna Show, sur le Pont Henri Konan Bédié, dans le cadre de la CAN 2023, le weekend dernier, Fally Ipupa a été honoré dans une université privée d’Abidjan.En effet, le directeur de l’Université Nord Sud Campus Lamine Diabaté de la Riviera-Bonoumin dans la commune de Cocody lui a rendu hommage en baptisant l’un des amphithéâtres Fally Ipupa lors de son inauguration.

Ce dernier qui est vraiment imprégné dans le showbiz ivoirien et dont le nom est souvent cité par chanteurs ivoiriens l’a fait savoir à travers une publication sur sa page Facebook ce lundi 29 janvier 2024. « Inauguration de l’amphithéâtre Fally Ipupa à l’Université Nord Sud Campus Lamine Diabaté L’amphithéâtre Fally Ipupa est bien plus qu’un simple lieu d’apprentissage. Il incarne les valeurs de détermination, de passion et d’engagement envers l’éducation. Le fait que cet espace porte le nom de Fally Ipupa n’est pas seulement symbolique, mais également inspirant, rappelant à chaque étudiant l’importance de persévérer dans la poursuite de son orientation et sa carrière. J’exprime toute ma gratitude envers Fally Ipupa pour sa disponibilité exceptionnelle, symbolisée par l’aigle majestueux, qui est également synonyme de vision et de leadership. Que cet amphithéâtre soit un lieu de savoir, d’échange et d’inspiration, où les futurs leaders trouveront les ressources nécessaires pour sculpter un avenir brillant », écrit-il.

Il faut rappeler que Fally Ipupa est la deuxième célébrité après feu le Premier-ministre, Hamed Bakayoko dont le nom est porté par un amphithéâtre dans cette université privée.

- Publicité-

Il faut noter que la Côte d’Ivoire est en train de devenir le deuxième pays de la star congolaise, Fally Ipupa. Très apprécié de ses mélomanes ivoiriens, Dicap La Merveil va régulièrement pour y offrir des spectacles. Il est même beaucoup apprécié par les mélomanes ivoiriens. Et au-delà de tout ça, L’Aigle s’est offert une somptueuse résidence dans la capitale Abidjan pour y séjourner très souvent.