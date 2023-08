Togo: la Conférence des évêques appelle à la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Niger

Au terme des trois jours de prières et d’adoration en solidarité envers le Niger, la conférence épiscopale du Togo vient de lancer un appel à la levée des sanctions imposées par la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à l’égard du Niger.

Les évêques du Togo, sous la direction de Mgr Benoît ALOWONOU, Évêque de Kpalimé et Président de la Conférence des Évêques du Togo (CET), ont émis un appel en faveur de la levée des sanctions imposées par la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à l’égard du Niger. Dans une déclaration rendue publique, les évêques ont exhorté les décideurs politiques de la sous-région à privilégier le dialogue et la médiation pour résoudre la crise actuelle au Niger.

Dans leur déclaration, la CET souligne l’importance de la solidarité entre les nations ouest-africaines et met en évidence les conséquences interconnectées des troubles politiques et sécuritaires dans la région. Les évêques ont souligné que les populations civiles, en particulier les femmes et les enfants, sont les premières victimes des sanctions et des conflits. De ce fait, ils ont fait appel aux dirigeants politiques pour prendre la voie diplomatique de négociation et de dialogue afin de parvenir à une résolution pacifique de la crise.

- Publicité-

La CET a également salué les efforts des pays, y compris le Togo, ainsi que des leaders politiques et de la société civile de la sous-région, qui ont favorisé le dialogue et la sagesse dans la gestion des situations politiques délicates.

Faut-il le rappeler, cet appel survient après trois jours de triduum pour implorer la clémence divine et la paix au sein du pays voisin, le Niger. Au terme de trois jours de prières et d’adoration, les évêques ont réaffirmé leur proximité avec le peuple nigérien et ont exprimé leur espoir en un retour rapide au calme et à la stabilité.