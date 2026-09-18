VDA affiche complet en prévente pour ses 10 ans à Sarcelles

Le groupe ivoirien VDA célèbre ses dix ans de carrière ce vendredi 18 septembre 2026 à l’Espace Venise de Sarcelles, en région parisienne. La billetterie officielle affiche déjà complet pour la formule de prévente à 40 euros, tandis que des billets au plein tarif de 50 euros restent annoncés pour cette soirée programmée de 20 heures à 5 heures du matin.

Le rendez-vous est porté par Gladion Le Mignon Productions. La fiche officielle de l’événement situe le concert au 30 route de Groslay et présente cette date comme une nouvelle étape des célébrations du dixième anniversaire de La Voix des Anges, le duo zouglou formé par Jim VDA et Pitch VDA.

Le choix de Sarcelles n’est pas anodin dans le parcours du groupe. L’organisateur rappelle que VDA s’était déjà produit à l’Espace Venise le 5 novembre 2021, dans une salle annoncée d’environ 3 000 places, avec un concert présenté comme complet. Cinq ans plus tard, le duo revient donc sur la même scène avec une soirée entièrement centrée sur sa décennie de carrière.

Cette date française prolonge la grande séquence anniversaire ouverte en Côte d’Ivoire. Le 18 avril 2026, VDA avait célébré ses dix ans au Parc des Expositions d’Abidjan. Le groupe, né musicalement à Daloa au début des années 2010, a ensuite construit son répertoire autour du zouglou avant de publier en 2017 son premier album, « La Main de Dieu ».

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La célébration intervient aussi dans une période où VDA reste visible sur les plateformes ivoiriennes. Début septembre, son single « AMBIANCE » figurait encore dans le Top 10 de YouTube et de Deezer en Côte d’Ivoire, plusieurs mois après sa sortie du 15 mai.

Après Sarcelles, une nouvelle étape française est déjà programmée le 3 octobre 2026 à Toulouse, à la Salle Le Pacha. La billetterie de cette date annonce une formule semi-live avec des places en prévente à 30 euros, tandis que la soirée de Sarcelles de ce vendredi reste le principal rendez-vous de la tournée anniversaire en région parisienne.