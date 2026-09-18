Himra place « YOUP*RN » n°1 des tendances YouTube en France et au Canada

Himra a placé « YOUP*RN » en tête des tendances générales de YouTube en France et au Canada au matin du vendredi 18 septembre 2026. Le clip, publié sur la chaîne officielle du rappeur ivoirien dans la nuit du 16 au 17 septembre, s’impose simultanément sur deux marchés où sa musique gagnait déjà en visibilité.

Le suivi de Kworb classe actuellement la vidéo n°1 en France et au Canada, ainsi que 13e au Maroc. Ces positions concernent les tendances YouTube, qui mesurent la visibilité d’une vidéo sur la plateforme et ne constituent ni un classement de ventes ni un palmarès de streaming audio.

En France, le relevé de YT50 mis à jour le 18 septembre à 7 h 02 plaçait toujours « YOUP*RN » au premier rang avec environ 598 700 vues. La vidéo devançait alors la nouvelle bande-annonce française de « Hunger Games : Lever de Soleil sur la Moisson » et une vidéo de Wankil Studio dans le Top général.

Le clip dure 2 min 44 et figure sur la chaîne « Himra officiel ». Un autre suivi public des tendances françaises, YTrending, l’avait déjà placé en première position dans son relevé de minuit avec 595 296 vues, confirmant que la poussée s’est installée dès les premières heures de diffusion.

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Cette performance prolonge une semaine particulièrement dense pour le rappeur ivoirien. Himra s’est produit jeudi 17 septembre à La Madeleine de Bruxelles, tandis que plusieurs titres auxquels il participe occupent les premières places des classements musicaux en Côte d’Ivoire.

Le classement de Kworb maintient également « YOUP*RN » à la 13e place des tendances YouTube au Maroc au relevé consulté ce vendredi.