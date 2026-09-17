Maa Bio et Kommander Samo entrent au Top 15 Deezer avec « PEHISAIR »

Maa Bio et Kommander Samo entrent dans le Top 15 Deezer Côte d’Ivoire avec « PEHISAIR ». Le morceau apparaît à la 15e place du relevé actualisé le 17 septembre 2026 et y est signalé comme une nouvelle entrée.

Le classement place la collaboration juste derrière « EXPLICIT 69 » de Timar et devant « Pépélé » de Fally Ipupa avec Guy2Bezbar. Soundcharts confirme également « PEHISAIR » au 15e rang du classement Deezer en Côte d’Ivoire pour la semaine du 16 septembre.

Sorti le 14 août 2026, « PEHISAIR » dure 1 min 40 s et crédite officiellement KOMMANDER SAMO et Maa Bio comme artistes. La fiche Spotify publique du titre affichait 151 433 écoutes lors du relevé consulté ce 17 septembre, sous le label ZIGENSHOR prod.

Le site officiel de Kommander Samo présente « PEHISAIR » comme son nouveau single avec Maa Bio. L’artiste ivoirien, également combattant de MMA, a lancé sa carrière solo en février 2026 après plusieurs collaborations et passages au sein de la Team Paiya.

Publicité

Pour Maa Bio, cette présence dans un classement musical prolonge une séquence déjà très exposée médiatiquement. L’influenceuse ivoirienne a été distinguée le 12 septembre aux Kewale People Awards 2026 à Bamako dans une catégorie consacrée à l’influence.

Dans le même relevé Deezer Côte d’Ivoire, « BIRDMAN & WEEZY » d’AsapJo avec Himra occupe la 3e place, « DJOROBITE » de Himra la 4e et « DÉCALÉ TRAP » d’AsapJo avec Himra la 6e, tandis que « PEHISAIR » s’installe pour sa première apparition au 15e rang.