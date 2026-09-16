Himra place 23 titres dans le Top 30 Apple Music Côte d’Ivoire

Himra occupe à lui seul ou en collaboration 23 des 30 premières places du classement Apple Music Côte d’Ivoire de la semaine du 16 septembre 2026. Le rappeur ivoirien apparaît notamment sur les neuf premières positions, avec « BIRDMAN & WEEZY » d’AsapJo en tête, devant « DJOROBITE », « PLUS DE LOVE » et « CANALISER ».

Le relevé publié par Soundcharts mesure une concentration rarement observée dans le haut du classement local. Après « Deutsche Qualitat » de TRK. à la 10e place, Himra revient aux 11e, 12e, 13e et 14e rangs avec « KABA », « MA HAINE », « DESTRESSE JAZZ » et « YOUNG RICH PAPI » avec Leto.

Sa présence se prolonge ensuite avec « DYCOCO », « TRANSITION », « Armageddon » avec døpelym et Genezio, « N’TAXAIRE », « DÉCALÉ TRAP », « NOSTALGIE », « NO FIFA », « WAWA », « HÉ TCHAI » et « NUMBER ONE ». Au total, seuls sept titres du Top 30 ne sont pas associés à Himra.

Cette photographie élargit encore la domination déjà observée début septembre. Le précédent relevé suivi par Bénin Web TV plaçait Himra sur neuf des dix premières positions d’Apple Music Côte d’Ivoire. La nouvelle semaine montre que l’emprise ne se limite plus au Top 10 mais s’étend très largement dans le Top 30.

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Une grande partie de cette présence est portée par « SORRY I’M BAD ». Spotify référence l’album avec 17 titres, publié le 29 mai 2026 par 1X / SLIMAK et distribué par Sony Music Entertainment France. On y retrouve notamment « KABA », « BARA BARA », « PLUS DE LOVE », « STRIP », « CANALISER », « ANXIETE », « DJOROBITE » et « NO FIFA ».

Le suivi public de Kworb créditait « SORRY I’M BAD » de 64 053 061 écoutes cumulées sur Spotify au 13 septembre, avec 289 522 écoutes quotidiennes sur le dernier relevé disponible. L’album était alors le projet de Himra générant le plus de streams quotidiens sur la plateforme.