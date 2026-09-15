Onze ans après, Gadji Celi et Nesly n°1 sur Deezer Côte d’Ivoire

« Besoin d’amour » de Nesly avec Gadji Celi s’est hissé ce mardi 15 septembre 2026 à la première place du classement Deezer Côte d’Ivoire suivi par Soundcharts. Le duo devance « AVANT » de R2 et « BIRDMAN & WEEZY » d’AsapJo et Himra.

Le mouvement retient l’attention par l’âge du morceau. Apple Music répertorie « Besoin d’amour » comme un single de Nesly avec Gadji Celi paru en 2015. Plus de onze ans plus tard, le titre retrouve ainsi le sommet d’un classement local occupé en grande partie par des sorties récentes.

La fiche publique Spotify du morceau affiche plus de 5,3 millions d’écoutes cumulées. Ce volume ancien, ajouté à la première place observée cette semaine sur Deezer en Côte d’Ivoire, donne une nouvelle exposition à cette collaboration zouk.

Ce regain arrive dans une période particulièrement active pour Gadji Celi. Début septembre, le clip officiel d’« Amoudjou », classique paru en 2000, a dépassé le million de vues neuf jours après sa mise en ligne, vingt-six ans après la sortie initiale du titre.

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L’ancien capitaine des Éléphants prépare aussi « Apothéose », un concert annoncé le 31 octobre 2026 au Parc des Expositions d’Abidjan pour célébrer quarante années de carrière musicale.

Dans le relevé Deezer Côte d’Ivoire du 15 septembre, « Besoin d’amour » est suivi par « AVANT » de R2, puis « BIRDMAN & WEEZY » d’AsapJo et Himra. Didi B apparaît également dans le Top 10 avec « Diyilem », tout comme Dydy Yeman avec « Enjaillement ».