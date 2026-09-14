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Claudia Melody ouvre un nouveau chapitre avec « Guela Seka Da », son premier album

Claudia Melody franchit un cap dans sa carrière. L’artiste ivoirienne a présenté samedi 12 septembre 2026 à Cocody son premier album, « Guela Seka Da », un projet de neuf titres pensé comme un récit musical autour de la persévérance, de la foi et de ses racines Wê.

Yves YAPO
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Claudia Melody ouvre un nouveau chapitre avec « Guela Seka Da », son premier album
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Chanté en français et en Wê, l’album navigue entre confidences et messages d’encouragement. On y retrouve notamment « Zignon », « Guela Seka Da », « Mon Espoir », « Malouka », « Ma Son Pohi », « Trahison », « Mamanko », « Tu étais là » et « Baisse pas les bras ».

Le projet, paru en juillet, porte une couleur très personnelle. Claudia Melody y revient sur les épreuves qui ont jalonné son parcours et revendique un équilibre entre héritage culturel du Guémon et sonorités contemporaines. Les arrangements ont notamment été confiés à Serge Oué Productions, Diapason Beat et Honoré Kakou.

Cette sortie prolonge le retour discographique amorcé au printemps. La plateforme Amazon Music référence « TRAHISON » au 25 avril 2026 sous le label Melody Productions, tandis que « Guela seka da » figure dans sa discographie 2026 avec neuf titres.

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De son vrai nom Sohou Dablemou Marie-Claude, Claudia Melody a commencé à chanter enfant dans une chorale évangélique avant de se former à la scène. Elle a intégré une académie musicale liée à l’orchestre de la télévision ivoirienne en 2005, puis le conservatoire de l’INSAAC en 2006.

La discographie publique de Claudia Melody permet aussi de suivre cette montée en puissance : Amazon Music référence « Mamanko » et « Mon espoir » parmi ses titres antérieurs, « TRAHISON » au 25 avril 2026, puis l’album « Guela seka da » dans ses sorties de 2026.

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