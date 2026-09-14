Claudia Melody ouvre un nouveau chapitre avec « Guela Seka Da », son premier album

Claudia Melody franchit un cap dans sa carrière. L’artiste ivoirienne a présenté samedi 12 septembre 2026 à Cocody son premier album , « Guela Seka Da », un projet de neuf titres pensé comme un récit musical autour de la persévérance, de la foi et de ses racines Wê.

Chanté en français et en Wê, l’album navigue entre confidences et messages d’encouragement. On y retrouve notamment « Zignon », « Guela Seka Da », « Mon Espoir », « Malouka », « Ma Son Pohi », « Trahison », « Mamanko », « Tu étais là » et « Baisse pas les bras ».

Le projet, paru en juillet, porte une couleur très personnelle. Claudia Melody y revient sur les épreuves qui ont jalonné son parcours et revendique un équilibre entre héritage culturel du Guémon et sonorités contemporaines. Les arrangements ont notamment été confiés à Serge Oué Productions, Diapason Beat et Honoré Kakou.

Cette sortie prolonge le retour discographique amorcé au printemps. La plateforme Amazon Music référence « TRAHISON » au 25 avril 2026 sous le label Melody Productions, tandis que « Guela seka da » figure dans sa discographie 2026 avec neuf titres.

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De son vrai nom Sohou Dablemou Marie-Claude, Claudia Melody a commencé à chanter enfant dans une chorale évangélique avant de se former à la scène. Elle a intégré une académie musicale liée à l’orchestre de la télévision ivoirienne en 2005, puis le conservatoire de l’INSAAC en 2006.

La discographie publique de Claudia Melody permet aussi de suivre cette montée en puissance : Amazon Music référence « Mamanko » et « Mon espoir » parmi ses titres antérieurs, « TRAHISON » au 25 avril 2026, puis l’album « Guela seka da » dans ses sorties de 2026.