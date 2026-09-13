AsapJo et Himra prennent la tête d’Apple Music Côte d’Ivoire avec « BIRDMAN & WEEZY »

« BIRDMAN & WEEZY » d’AsapJo et Himra s’est hissé à la première place d’ Apple Music en Côte d’Ivoire. Le relevé Soundcharts de la semaine du 13 septembre 2026 place la collaboration devant « DJOROBITE » et « PLUS DE LOVE », deux titres de Himra.

Le mouvement marque une progression nette au sommet du classement. La veille, Soundcharts plaçait encore « DJOROBITE » en tête et « BIRDMAN & WEEZY » en deuxième position. Le suivi de Kworb confirme également la bascule, avec le morceau d’AsapJo et Himra n°1 après un gain d’une place.

La performance ne se limite pas à Apple Music. Sur Deezer Côte d’Ivoire, le classement Soundcharts de la semaine du 12 septembre place « BIRDMAN & WEEZY » au deuxième rang, derrière « POUSSETTE » de Typhee et Nouvelle École. Kworb le signale aussi dans le Top 15 Shazam en Côte d’Ivoire.

Ce nouveau sommet prolonge la forte présence de Himra dans les classements ivoiriens, mais met cette fois AsapJo au premier plan. Début septembre, « DJOROBITE » occupait encore la première place d’Apple Music, tandis que la collaboration avec AsapJo figurait déjà parmi les titres les plus écoutés du pays.

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« BIRDMAN & WEEZY » figure sur NOUCHI TRAP VOL 1, le projet d’AsapJo sorti le 17 juillet 2026. Spotify référence le titre avec Himra pour une durée de 3 min 38 s, sous le label 1X.

Le classement du 13 septembre laisse par ailleurs Himra omniprésent dans le haut du tableau : « DJOROBITE », « PLUS DE LOVE », « CANALISER », « STRIP » avec Gazo et « BARA BARA » occupent les cinq places suivantes derrière « BIRDMAN & WEEZY ».