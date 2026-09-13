Didi B à l’affiche de l’AFRIMMA Music Fest 2026 à Dallas

Didi B figurait samedi 12 septembre parmi les têtes d’affiche de l’AFRIMMA Music Fest 2026 à Dallas, au Texas. Le rappeur ivoirien apparaissait dans le main lineup officiel aux côtés de BNXN, Ruger, Victony, Kcee, Timaya et Juma Jux.

Le rendez-vous s’est tenu à l’Annette Strauss Square, au cœur de l’AT&T Performing Arts Center, avec une programmation annoncée de midi à 21 heures. Pour son retour après deux années de pause, l’AFRIMMA a associé sa cérémonie de distinctions à un festival consacré aux musiques et aux cultures africaines.

La présence de Didi B à Dallas intervient alors qu’il figure également parmi les nommés de l’édition 2026. L’Ivoirien est en lice dans la catégorie Best Male West Africa face notamment à Davido, Black Sherif, Rema, Asake, Burna Boy, Wizkid et Ruger.

La Côte d’Ivoire dispose de plusieurs autres cartes dans cette édition. Josey est nommée dans la catégorie Best Female West Africa, Himra dans Best Male Rap Act, tandis que DJ Kedjevara apparaît dans la sélection Song of the Year avec « Ça fait mal ».

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L’AFRIMMA 2026 a été programmé le 12 septembre à Dallas, avec Didi B intégré au casting principal du festival par les organisateurs.