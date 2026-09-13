Kiff No Beat met « Dohi » en images avant son grand concert d’Abidjan

Kiff No Beat a dévoilé le clip officiel de « Dohi », son single paru le 14 août 2026. La vidéo, mise en ligne le 12 septembre, remet le groupe ivoirien au premier plan à quelques semaines de son grand concert annoncé au Parc des Expositions d’Abidjan.

Le morceau est signé par les cinq membres de Kiff No Beat et produit par Shado Chris, crédité comme arrangeur et producteur sur Qobuz. La plateforme répertorie « Dohi » comme un single de 3 minutes 26 secondes publié sous le label 13.

Le clip, réalisé par David Nonos, prolonge l’univers urbain du titre. « Dohi », présenté comme un terme ivoirien renvoyant au mensonge, joue sur les relations, les apparences et la volonté de continuer à avancer malgré les difficultés.

Cette nouvelle mise en images intervient alors que le groupe prépare un rendez-vous majeur avec son public. La billetterie UrbanBus Event annonce Kiff No Beat en concert le samedi 28 novembre 2026 au Parc des Expositions d’Abidjan, une date également mise en avant dans la vidéo.

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Le retour de Kiff No Beat sur le devant de la scène s’inscrit dans une période très active pour ses membres, entre projets solos et sorties collectives. Le groupe avait officialisé sa reformation en 2024 après plusieurs années durant lesquelles Didi B, Elow’n, Black K, Eljay et Joochar avaient développé leurs propres actualités musicales.