Harry Styles prolonge sa tournée « Together, Together » avec 25 concerts en 2027

Harry Styles prolongera sa tournée « Together, Together » en 2027 avec 25 nouveaux concerts dans 12 villes d’Amérique du Nord et d’Europe. La nouvelle série débutera le 2 avril à Phoenix et s’achèvera le 28 août à Londres, avec trois dernières soirées prévues au Wembley Stadium.

L’annonce, faite jeudi 10 septembre, marque un changement d’échelle pour le chanteur britannique de 32 ans. Il se produira pour la première fois en solo dans des stades aux États-Unis et au Canada, avec des étapes annoncées notamment à Dallas, Los Angeles, Toronto, Atlanta et Chicago avant le passage européen.

Berlin, Paris, Madrid, Rome et Dublin figurent également au programme. Selon les dates, Harry Styles partagera l’affiche avec plusieurs artistes invités, parmi lesquels Tinashe, Kylie Minogue, Lainey Wilson, Feist, LCD Soundsystem et Tears For Fears.

Cette extension prolonge une tournée lancée en 2026 autour de son quatrième album, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.. Harry Styles est actuellement engagé dans une longue résidence au Madison Square Garden de New York, l’un des temps forts de cette première partie de « Together, Together ».

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Une tournée qui prend encore de l’ampleur

Le passage à Wembley occupera une place particulière dans cette nouvelle étape. Harry Styles y a déjà établi en 2026 un record Guinness pour la plus longue résidence réalisée par un musicien dans le stade au cours d’une même série de concerts, après douze dates programmées dans l’enceinte londonienne.

Les 25 nouveaux rendez-vous doivent ainsi prolonger jusqu’à l’été 2027 une tournée déjà pensée comme une succession de grandes résidences et de spectacles à forte capacité. Les trois concerts finaux à Wembley sont programmés les 25, 27 et 28 août 2027.

Une livre sterling sur chaque billet vendu pour les dates londoniennes sera reversée au LIVE Trust, une organisation qui soutient les petites salles et l’écosystème musical indépendant au Royaume-Uni.