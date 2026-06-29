Harry Styles s’étouffe en buvant, chute sur scène et reprend le concert sans blessure

Harry Styles a brièvement perdu l’équilibre lors d’un concert au stade de Wembley, après avoir semblé s’étouffer en buvant, puis a rapidement repris sa prestation sans blessure, un incident filmé par des spectateurs et largement partagé sur les réseaux sociaux au milieu d’une vague de chaleur qui affecte l’Europe.

La canicule qui touche plusieurs pays européens a conduit à des réajustements d’événements culturels : en France, le festival Solidays programmé à l’hippodrome de Paris Longchamp a été annulé sur décision préfectorale, tandis que d’autres affiches ont maintenu leurs dates avec des mesures d’adaptation. Au Royaume‑Uni, le concert de Harry Styles à Wembley s’est déroulé devant des milliers de fans malgré des conditions météo exceptionnelles.

Durant le spectacle, une séquence a provoqué un sursaut parmi les spectateurs : l’artiste a perdu l’équilibre après avoir semblé s’étouffer en buvant sur scène. Plusieurs vidéos publiées par des personnes présentes montrent la chute et la réaction immédiate de la foule.

Un incident attribué à une fausse route, selon TMZ

Selon le site américain TMZ, l’épisode n’aurait pas de lien avec la vague de chaleur. Des sources citées par le média indiquent qu’il s’agirait d’une fausse route survenue au moment d’un échange avec le public, au cours duquel le chanteur aurait avalé de l’eau de travers.

D’après ces mêmes informations, l’artiste tentait d’exécuter sa « danse de la baleine », un geste devenu récurrent dans ses shows, au moment où il aurait inhalé de l’eau de façon inopportune. La perte d’équilibre qui a suivi a été brève : les images montrent Harry Styles se relever presque immédiatement après la chute.

TMZ précise que le chanteur n’a subi aucune blessure lors de cet incident et qu’il a poursuivi sa performance. Toujours selon le site, il aurait même relativisé la situation avec l’assistance avant de reprendre le concert sans interruption notable.

Sur les réseaux sociaux, les vidéos de la scène ont été largement partagées et commentées, certains spectateurs évoquant d’abord la chaleur comme possible cause du malaise avant la diffusion des éléments indiquant une fausse route. Le déroulé exact de l’épisode repose pour l’instant sur les témoignages et les images publiées par le public ainsi que sur les informations relayées par TMZ.