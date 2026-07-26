Serge Lama, bouleversé par le décès de Marie‑Paule Belle, revient sur leur « amitié amoureuse »

Ce samedi 25 juillet, à 80 ans, la chanteuse Marie-Paule Belle est décédée des suites d’un cancer, laissant derrière elle une carrière marquée par la scène et une amitié singulière avec Serge Lama. Atteinte depuis plusieurs années et ayant annoncé une récidive, elle avait fait ses adieux à la scène il y a deux mois lors d’un ultime spectacle ; Serge Lama se trouvait parmi les premiers rangs et a rapidement réagi à l’annonce de sa disparition.

La rencontre artistique entre Marie-Paule Belle et Serge Lama remonte aux années 1970, lorsque la chanteuse assurait régulièrement les premières parties des concerts de Lama. À l’époque de Je suis malade, en 1975, Lama multipliait les tournées — jusqu’à 250 dates par an — et Belle l’accompagnait systématiquement. Dans un entretien accordé à Télé-Loisirs, elle rappelait que « nous étions plus à l’hôtel qu’à la maison » et soulignait la complicité née de ces années de tournée : « Nous sommes devenus tout de suite très amis, avec une complicité extraordinaire ».

Atteinte d’un cancer depuis plusieurs années, Marie-Paule Belle avait confirmé une rechute avant de monter sur la scène du Théâtre de Passy pour son dernier concert. Peu après l’annonce de son décès, Serge Lama a utilisé son compte Instagram pour évoquer cette perte et les derniers instants partagés : il se souvient d’un dîner chez lui un mois avant le spectacle et précise qu’ils savaient, l’un comme l’autre, que c’était probablement la dernière fois qu’ils se voyaient.

La perte de sa moitié

Dans son message publié quelques minutes après la nouvelle, Serge Lama a décrit Marie-Paule Belle comme « une sœur ». Il a rendu hommage à son talent en rappelant qu’elle avait participé pendant une décennie à ses premières parties et en la comparant, en termes d’émotion, à Barbara, une artiste qu’il connaissait également. Dans ses propos, Lama qualifiait Belle d’« immense artiste » et évoquait sa facette à la fois émouvante et drôle, ajoutant que son cœur était triste mais qu’elle rejoignait Françoise Mallet-Joris, la compagne de la chanteuse.

Marie-Paule Belle avait elle-même évoqué la nature particulière de son lien avec Serge Lama. Interrogée par Télé-Loisirs, elle décrivait leur relation comme « comme une amitié amoureuse », précisant que, sans jamais « conclure », leur relation restait très tendre. Elle présentait Lama comme un grand frère et un pygmalion qui lui avait appris beaucoup de choses. Cette lecture de leur relation était partagée et acceptée par Françoise Mallet-Joris, que Belle citait comme estimant qu’il s’agissait d’un amour platonique.

Serge Lama a indiqué qu’il ne pourrait pas accompagner Marie-Paule Belle lors de son dernier voyage, évoquant son incapacité à se déplacer. Dans un entretien avec Paris Match, il a déclaré : « On n’a pas besoin de ça, Marie-Paule et moi pour savoir qu’on s’aimait. Elle sait que je suis là où elle est. Elle sait tout ».