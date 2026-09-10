MTV VMAs 2026 : Nirvana recevra le Video Vanguard Award

Nirvana recevra le Video Vanguard Award lors des MTV Video Music Awards 2026, prévus le 27 septembre à Los Angeles. L’organisation des VMAs a annoncé cet hommage mercredi 9 septembre, saluant l’influence durable du groupe sur la musique, la culture populaire et l’histoire de MTV.

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Le calendrier ajoute une forte charge symbolique à l’annonce : elle est tombée exactement trente-quatre ans après la première performance de Nirvana aux VMAs, le 9 septembre 1992. Ce soir-là, Kurt Cobain, Krist Novoselic et Dave Grohl avaient interprété « Lithium » dans une séquence devenue l’un des moments les plus célèbres de la cérémonie.

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Le Video Vanguard Award distingue les artistes dont l’œuvre visuelle et l’impact culturel ont profondément marqué l’univers du clip. Pour Nirvana, l’hommage renvoie notamment à l’onde de choc provoquée au début des années 1990 par « Smells Like Teen Spirit » et l’album Nevermind, qui ont propulsé le grunge au centre de la culture mondiale.

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Le groupe, dissous après la mort de Kurt Cobain en 1994, continue d’occuper une place singulière dans l’histoire du rock. Dave Grohl, Krist Novoselic et Pat Smear se sont retrouvés ponctuellement ces dernières années pour des performances hommage, sans relancer Nirvana comme formation permanente.

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Un hommage au cœur des VMAs 2026

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Nirvana rejoint ainsi une liste de lauréats récents comprenant Mariah Carey en 2025, Katy Perry en 2024, Shakira en 2023 et Nicki Minaj en 2022. Le prix consacre une trajectoire courte mais déterminante, portée par trois albums studio et une identité visuelle devenue indissociable de l’explosion alternative des années 1990.

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À ce stade, l’annonce des VMAs ne précise pas quels membres survivants seront présents pour recevoir la distinction, ni si une performance spéciale accompagnera l’hommage. Cette incertitude alimente déjà les réactions des fans, mais aucun retour scénique de Nirvana n’a été annoncé.

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La cérémonie des MTV VMAs 2026 sera diffusée en direct le 27 septembre sur CBS et MTV, avec un streaming sur Paramount+. L’événement doit réunir les principales figures de la pop et du rock de l’année autour des récompenses musicales et visuelles de la chaîne.