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Vegedream : l’accès grand public à son concert d’Abobo affiche complet

Le concert gratuit de Vegedream prévu samedi 19 septembre 2026 à la Place ADO d’Abobo affiche désormais complet pour l’accès Grand Public sur la billetterie en ligne. Les formules VIP à 10 000 FCFA et VVIP à 25 000 FCFA restent proposées.

Anna MBEUMO
Publié le à
Musiques
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Vegedream : l’accès grand public à son concert d’Abobo affiche complet
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Le show doit débuter à 13 heures, avec une ouverture des portes annoncée à midi. L’accès Grand Public était gratuit sur inscription, tandis que les catégories VIP et VVIP donnent accès à des espaces réservés.

Le concert constitue la première grande étape publique de « Ma Belle Côte d’Ivoire Tour », un projet culturel et touristique porté autour de l’artiste franco-ivoirien. La veille, le 18 septembre, une parade touristique est programmée à Abobo autour des commerces et initiatives locales.

La tournée doit ensuite poursuivre son parcours dans plusieurs villes et communes ivoiriennes, dont Yopougon, Bouaké, Korhogo, Daloa, Man, Ferkessédougou et Gagnoa, avec des séquences consacrées aux patrimoines et aux savoir-faire locaux.

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Le projet a été lancé institutionnellement le 10 juillet 2026 à l’ambassade de Côte d’Ivoire en France. Vegedream, de son vrai nom Satchela Evrard Djedje, figurait parmi les principaux participants à cette présentation aux côtés de représentants institutionnels, touristiques et de la diaspora.

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