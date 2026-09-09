Tazeboy : « MATATA » n°5 sur Shazam avant son show à Agnibilékrou

Tazeboy arrive à Agnibilékrou avec un titre toujours très exposé dans les classements ivoiriens. Le rappeur est annoncé samedi 12 septembre 2026 au Centre culturel de la ville pour le « Grand Show des Vacances », tandis que « MATATA » occupe ce 9 septembre la 5e place du classement Shazam Côte d’Ivoire.

La programmation publiée par JB Group Event sur Tikerama fixe le début du spectacle à 18 heures. Tazeboy partagera l’affiche avec Pulyol Sympa et Boyka, dans un rendez-vous présenté comme l’une des animations de clôture des vacances à Agnibilékrou.

La visibilité de « MATATA » ne se limite pas à Shazam. Dans le classement hebdomadaire YouTube Côte d’Ivoire arrêté au 3 septembre, le morceau occupait la 2e place avec 796 329 écoutes, derrière « Casse tes reins » de Dydy Yeman. Cette présence prolonge la dynamique d’un titre sorti le 12 juin 2026.

Tazeboy, membre de la Team Paiya, figurait déjà parmi les artistes associés au succès de « Coup du marteau ». « MATATA » dure 2 min 13 s et est publié par ZIGENSHOR Prod / LAFABRIQ Music Label, avec It’s Francky crédité à la production.