Rema annonce « Oh No », son nouveau single attendu vendredi

Quelques secondes de musique et une date : Rema a choisi la sobriété pour amorcer son prochain rendez-vous. Le chanteur nigérian prépare « Oh No », un nouveau single annoncé pour vendredi 11 septembre 2026.

L’annonce est venue directement du compte X officiel du chanteur ce mercredi 9 septembre. Dans une courte séquence vidéo, Rema apparaît installé dans une voiture rouge tandis qu’un passage du morceau tourne en fond. Le message qui accompagne l’extrait tient en quelques mots : « Oh No » et une sortie vendredi.

Le teaser a rapidement été repris par plusieurs comptes consacrés à l’actualité musicale nigériane et aux sorties Afrobeats. Tori Nigeria rapporte notamment que les premières réactions de fans se concentrent sur le refrain et l’univers sonore associé au style Afrorave de l’artiste.

Cette nouvelle sortie intervient alors que chaque publication de Rema conserve une forte résonance au-delà du Nigeria. Le chanteur s’est imposé parmi les figures les plus visibles de l’Afrobeats à l’international, notamment grâce au succès mondial de « Calm Down ».

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Au Bénin, où les grandes sorties nigérianes circulent largement sur les plateformes et les réseaux sociaux, « Oh No » devrait logiquement attirer l’attention des amateurs d’Afrobeats. Rema n’a pas annoncé, dans cette publication, d’album ou de projet plus large lié au morceau. La sortie de « Oh No » est annoncée pour vendredi 11 septembre 2026 sur son compte X officiel.