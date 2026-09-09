TRK : « Deutsche Qualitat » grimpe au n°7 sur Apple Music Côte d’Ivoire

TRK gagne du terrain dans les écoutes en Côte d’Ivoire. Son titre « Deutsche Qualitat » occupe ce mercredi 9 septembre 2026 la 7e place du classement Apple Music Côte d’Ivoire, tandis que son album « 2026 Golden Run » se maintient au 2e rang du classement des albums.

La progression du morceau est également visible sur le relevé quotidien de Kworb, qui le crédite de trois places gagnées en 24 heures sur Apple Music Côte d’Ivoire. « Deutsche Qualitat » devient ainsi l’un des titres de TRK les mieux positionnés du moment sur le marché ivoirien.

Le morceau figure sur « 2026 Golden Run », un album de 13 titres sorti le 18 juillet 2026. Apple Music référence le projet dans la catégorie hip-hop/rap, pour une durée totale de 34 minutes, sous le label Diby Production avec une distribution assurée par Virgin Music Africa.

Cette poussée intervient quelques jours après la sortie de « Le Bara », collaboration de TRK avec Elow’n et Widgunz publiée le 4 septembre. La page artiste de TRK sur Apple Music présente ce single comme sa sortie la plus récente.