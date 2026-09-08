Elow’n s’entoure de TRK et Widgunz pour « Le Bara », nouveau chapitre de « N’WOLE »

Elow’n accélère sa rentrée musicale. Le rappeur ivoirien a dévoilé le 4 septembre 2026 « Le Bara », un nouveau single enregistré avec TRK et Widgunz, réunissant trois visages bien identifiés de la scène urbaine ivoirienne.

Disponible sur les plateformes de streaming, le morceau dure un peu plus de trois minutes et prolonge le projet « N’WOLE – 2ème Transformation ». Qobuz crédite Elow’n, TRK et Widgunz comme artistes principaux, avec Brice N’Wolé à la composition et à l’écriture.

Cette sortie intervient quelques semaines après « Classico », partagé avec Sindika le 7 août. Elow’n avait présenté ce titre comme l’ouverture d’une nouvelle étape de « N’WOLE », concept lancé après un premier volet publié fin 2025.

Pour « Le Bara », l’ancien membre de Kiff No Beat mise cette fois sur une association très générationnelle. TRK traverse une année 2026 particulièrement active avec son projet « 2026 Golden Run », tandis que Widgunz multiplie lui aussi les collaborations sur la scène rap ivoire.

Trois trajectoires du rap ivoire sur un même morceau

Le clip officiel de « Le Bara » accompagne la sortie du single. Il a été réalisé par Charles Hamad et Chris Angel, selon les informations relayées autour du lancement. Le morceau s’inscrit ainsi dans une stratégie de sorties rapprochées pour Elow’n, qui continue de construire son univers solo tout en gardant un lien fort avec la nouvelle génération.

Le choix du mot « bara », très utilisé en Côte d’Ivoire pour parler du travail, renforce l’ancrage local du titre. Mais l’intérêt principal de cette sortie reste la rencontre entre trois artistes aux trajectoires différentes, réunis autour d’un morceau pensé pour le public rap ivoire.

Avec cette collaboration, Elow’n confirme surtout qu’il veut donner du rythme à cette « 2ème Transformation » de « N’WOLE ». Le rappeur semble installer une série de chapitres successifs plutôt qu’un retour isolé, avec l’objectif de maintenir la conversation autour de son projet dans les prochaines semaines.