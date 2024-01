- Publicité-

Après un long moment de silence, le groupe ivoirien de Rap Kiff No Beat annonce enfin son retour. Ils ont dévoilé un avant-goût d’un son pour leur prochain album.

Les membres du groupe Kiff No Beat qui ont déjà commencé avec une carrière musicale en solo, il y a quelques années, vont bientôt se retrouver pour le grand bonheur de leurs mélomanes. Ces derniers qui ont toujours laissé entendre que le groupe ne s’est jamais séparé, viennent de la prouver en ce début d’année 2024.

En effet, dans une courte vidéo publié sur la page Facebook du groupe, l’on pouvait voir une séance studio de Didi B, Black K, Elow’n, El Jay et Joochar, préparant la sortie imminente de leur prochain album.

La chanson dévoilée sur la toile étant très dansante, n’a pas manqué de faire plaisir aux nombreux abonnés. La pluie de commentaires ayant suivi la publication en témoigne d’ailleurs. « The kings are back » (NDLR : Les rois sont de retour), « Inséparables et ensemble, vous formez un », « Ensemble toujours fort », « Kiff No Beat, C’est simplement magnifique de vous voir ensemble », « J’ai kiffé le retour des légendes », pouvait-on lire.

A travers ces commentaires, on peut vraiment constater que c’est un retour tant attendu.