Geneviève Delpech, médium la plus sollicitée par la police, avait prédit Coluche et Fourniret

Geneviève Delpech, veuve du chanteur Michel Delpech, entend aujourd’hui maintenir la mémoire de son mari tout en poursuivant son activité de médium, activité qu’elle dit avoir mise au service des proches de victimes et parfois des enquêteurs. À l’occasion du dixième anniversaire de la disparition du chanteur et alors que son 80e anniversaire aurait été célébré le 26 janvier, elle a livré à la presse des récits de visions et d’interventions qu’elle juge déterminantes.

Dans un entretien accordé à Gala, Geneviève Delpech a raconté des manifestations qu’elle attribue à la présence de son mari dans les mois qui ont suivi sa mort : bruits à la porte, le tapotement d’une pie à sa fenêtre, une odeur de parfum très forte dans sa voiture et, plus saisissant selon elle, une apparition physique qu’elle décrit en ces termes : « Je l’ai vu un jour ouvrir la porte de ma chambre et traverser ma chambre en diagonale avant de disparaître. » Elle précise que ces signes se sont estompés avec le temps mais que le lien demeure, ajoutant : « Il m’avait promis qu’il me ferait des signes s’il le pouvait et il en a fait. Depuis ils se sont estompés, et maintenant je n’en ai plus. Mais je sais qu’il est là je le ressens, je lui parle, mais ce n’est plus pareil. »

Outre cet aspect privé, Geneviève Delpech affirme être régulièrement sollicitée pour ses dons. Interrogée dans l’émission Bel & Bien le 6 juin, elle a expliqué que police, familles et avocats la contactaient souvent : « La plupart du temps, c’est la police qui m’appelle ou la famille ou l’avocat de la famille qui me demande si je veux bien les aider. Je suis allée sur les scènes, c’est épouvantable donc je travaille davantage sur des photos maintenant. »

Interventions évoquées : affaires judiciaires et prédictions

Parmi les interventions mentionnées par la médium figure un contact spontané, il y a environ 17 ans, avec la mère d’Estelle Mouzin. Selon ses déclarations, elle s’était rendue seule dans la chambre de la mère et, en ressortant, elle avait « vu Fourniret » et estimé connaître l’identité d’un auteur présumé. Elle affirme que son portrait-robot aurait pu être utile aux enquêteurs ; Michel Fourniret a été arrêté plusieurs années plus tard, « deux décennies » après ces faits, selon ses propos rapportés.

Geneviève Delpech a également évoqué d’autres prédictions publiques, notamment au sujet de l’humoriste Coluche. Elle affirme avoir pressenti l’accident qui a coûté la vie à l’artiste en 1986 et avoir tenté de l’avertir : « Je lui ai dit, tu vas avoir un accident là. J’ai pressenti le drame mais je n’ai pas pu l’éviter. » Elle reconnaît que ses avertissements n’ont pas toujours été entendus, tout en soulignant que certaines de ses visions se sont avérées exactes.

Dans ses interventions médiatiques, Geneviève Delpech a par ailleurs abordé d’autres dossiers très médiatisés, en faisant des confidences sur des affaires telles que celle de Xavier Dupont de Ligonnès, sans que ses déclarations aboutissent systématiquement à des suites judiciaires ou à des confirmations externes.