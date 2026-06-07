Vanessa Paradis émue à la télé après avoir visité « un lieu avec des bons fantômes »

Vanessa Paradis a enregistré son nouvel album, Le retour des beaux jours , dans le studio 2 d’Abbey Road à Londres, dans une séquence documentée par TV5MONDE+ et le réalisateur Julien Peultier. La manière dont la chanteuse de 53 ans réagit à l’entrée dans ce lieu mythique — évoquant une « odeur d’histoire » et des « bons fantômes » — est au cœur du documentaire Vanessa Paradis : la soirée , qui révèle l’intensité émotionnelle de cette session d’enregistrement.

Face caméra, Vanessa Paradis se laisse submerger par l’atmosphère du studio. Selon les images diffusées, elle décrit « une odeur, cette odeur d’histoire, comme quand tu rentres dans un grenier » et parle de vibrations très fortes, d’un lieu « avec des fantômes, des bons fantômes », où « des artistes qu’on admire ont laissé des choses dans les murs ». Un proche qui a visité le studio avec elle confirme cette première impression olfactive et sensible.

Les séquences montrent la chanteuse entourée de musiciens à cordes dans une ambiance intime : plusieurs morceaux sont joués en direct, et Vanessa finit par craquer émotionnellement devant la symbolique du lieu. Le documentaire retranscrit ces moments de forte émotion et la façon dont l’histoire du studio contribue à la charge affective de la session.

Le studio 2 d’Abbey Road, lieu de mémoire musicale

Le studio 2 d’Abbey Road est présenté dans le documentaire comme l’un des lieux d’enregistrement les plus célèbres au monde. Situé dans le nord de Londres, il est intimement lié à l’histoire des Beatles, qui y ont enregistré une large partie de leur discographie, des albums cités dans le film comme Revolver à Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band et Abbey Road, ce dernier ayant même donné son nom au studio.

La traversée piétonne devenue pochette culte attire toujours des milliers de fans chaque année; derrière cette image, le documentaire rappelle que le studio a fonctionné comme un laboratoire d’innovation pour l’enregistrement de musique populaire. Les murs d’Abbey Road ont également accueilli au fil des décennies des artistes comme Pink Floyd, Oasis, Elton John, Radiohead, Amy Winehouse ou Adele, listés dans le reportage.

Dans l’extrait consacré à Vanessa Paradis, l’enregistrement adopte une démarche qualifiée d’artisanale et vintage : instruments enregistrés en direct, recherche d’une ambiance inspirée des grands disques des années 1960 et 1970. Cette approche sonore guide les choix de production pour Le retour des beaux jours, selon les éléments présentés dans le documentaire.

La séquence émeut également les personnes présentes et les proches de l’artiste. Parmi eux, Richard Anconina, ami de longue date, réagit sur Instagram en qualifiant la scène de « sublime » après avoir découvert les images extraites du film.

Le film de Julien Peultier, diffusé par TV5MONDE+, montre la géographie intime de la visite et de l’enregistrement, mettant en lumière la manière dont l’histoire d’Abbey Road et la présence des musiciens influencent la dramaturgie sonore et émotionnelle de l’album de Vanessa Paradis.