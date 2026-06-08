Nagui regrette son comportement avec Jean-Jacques Goldman

Nagui est revenu sur une erreur professionnelle passée avec Jean-Jacques Goldman , expliquant que ce malentendu ancien a pesé sur leurs relations et qu’il garde un souvenir amer de cette rencontre ratée, évoquée lors de son passage dans l’émission de Léa Salamé.

Invité de Quelle époque ! ce samedi 6 juin, Nagui a profité de l’émission pour revenir sur son parcours médiatique, évoquer le numéro spécial de N’oubliez pas les paroles au profit du Secours populaire et préciser les modalités de son départ de La Bande originale, dont il assurait la présentation depuis douze ans.

France Inter avait annoncé en mai le souhait de Nagui de quitter cette émission : « Après 12 années à la tête de La bande originale, Nagui nous a fait part de son souhait d’arrêter cette émission », ajoutant toutefois qu’un dialogue restait ouvert avec Leïla et l’équipe pour l’avenir du programme.

Jean-Jacques Goldman a évité Taratata

Présentateur historique de Taratata depuis plus de trente ans, Nagui a reçu sur son plateau de nombreuses têtes d’affiche, parmi lesquelles Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, qui avaient interprété ensemble J’irais où tu iras. Il a également annoncé travailler sur un documentaire consacré à Céline Dion, projet qu’il a présenté comme révélateur d’éléments méconnus sur la chanteuse.

Pourtant, comme l’a relevé le journaliste Hugo Clément, Jean-Jacques Goldman n’est jamais revenu très souvent à Taratata après ces rencontres. Nagui a raconté avoir tenté à plusieurs reprises de l’inviter, en vain : Goldman aurait prétexté que « il y a beaucoup d’autres artistes qui méritent… » ou encore qu’« il y a tellement meilleur guitariste que moi… ». Sur la célébration des trente ans de l’émission, Nagui rapporte que Goldman aurait également relativisé l’événement : « Trente ans, ce n’est pas un vrai anniversaire. Cinquante, oui… »

Selon Nagui, la réticence de Goldman n’est pas uniquement liée à sa discrétion : elle remonterait à un épisode précis survenu aux débuts de la carrière de Goldman. L’animateur a relaté qu’à l’époque où il officiait sur des radios pirates, il avait voulu inviter Patrick Coutin, auteur du tube J’aime les filles. La maison de disques aurait accepté l’invitation à la condition que l’animateur accorde un quart d’heure à sa nouvelle recrue, Jean-Jacques Goldman.

Nagui admet avoir cédé : « Comme un c*nnard que je suis, j’ai fait trente‑cinq minutes avec Coutin… », a-t-il confié, précisant qu’il ne restait alors que cinq minutes pour Goldman. Il raconte avoir passé la prestation de Goldman « vite fait » et tenu une remarque maladroite, lui demandant : « Mais, si ça marche, vous prendrez des cours de chant ? »

Sur l’accueil du disque initial de Goldman, Nagui note que le titre n’a pas immédiatement été un énorme succès, citant Il suffira d’un signe, et en tirant une leçon sur l’importance du flair dans le métier : « Le flair, dans ce métier, a beaucoup d’importance. J’ai toujours eu le nez ».