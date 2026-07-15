Gilbert Montagné : il évoque un coût d’Ehpad de 5 000 à 6 000 euros par mois

Gilbert Montagné , icône de la chanson française, a relancé le débat sur les retraites après avoir révélé le montant de sa pension lors d’une interview accordée à Jordan de Luxe. À 74 ans, l’artiste, toujours actif en studio et sur scène, a indiqué percevoir une retraite « qui tourne autour de 5 000 euros », des propos qui ont suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.

Artiste connu pour des tubes comme Les Sunlights des tropiques et On va s’aimer, Montagné a récemment publié son dix-septième album studio le 26 mars 2026 et prépare une série de concerts pour 2027, dont vingt et une dates avec une première annoncée le 14 février 2027 au Dôme de Paris. Invité dans l’émission Jet de Luxe, il a abordé son parcours, son enfance, le handicap visuel qui a marqué sa carrière et d’autres sujets d’actualité, avant d’évoquer sa pension.

La question « combien gagnez-vous ? » est une question récurrente posée par Jordan de Luxe aux invités. Gilbert Montagné a choisi la franchise et a détaillé sa situation financière en expliquant que, bien que sa pension ne soit « pas énorme », elle reste supérieure à celle de certains. Il a également commenté le coût des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), évoquant des tarifs « 5 000, 6 000 euros » et soulignant sa volonté personnelle de rester chez lui plutôt que d’entrer en institution.

Réactions publiques et retentissement médiatique

Les déclarations de Gilbert Montagné ont rapidement circulé sur les plateformes sociales. Sur Facebook, un internaute a réagi en écrivant : « Quand on voit que certains artistes ne savent pas ce qu’ils ont comme retraite ! Et que d’autres retraités compte leurs centimes .. Je trouve ça indécent ». Sur Instagram, d’autres commentaires ont exprimé le décalage perçu entre sa situation et celle de retraités modestes : « Ce n’est pas énorme 5000€. Il est complètement déconnecté de la réalité » ou encore « Que diraient ceux qui gagnent 1 500 euros ? Vraiment il vit dans un autre monde ! » Un message rapporte une colère vive : « Et nous, avec nos retraites à 600 ou 800 euros par mois, nous n’avons plus qu’à prendre une corde pour nous prendre ».

Au-delà des réactions individuelles, l’échange a mis en lumière la sensibilité du sujet des pensions en France, particulièrement quand il concerne des personnalités publiques. Le ton direct de l’artiste et sa remarque sur les coûts des EHPAD ont contribué à amplifier la portée du débat sur les réseaux sociaux et au sein des médias qui relayent l’interview.

Lors de cet entretien, Gilbert Montagné a également évoqué d’autres aspects de sa vie professionnelle et personnelle, confirmant une activité artistique soutenue avec la sortie de son nouvel album et une tournée programmée pour 2027. Ses confidences sur son parcours, marquées par sa déficience visuelle, figuraient parmi les sujets abordés avec le présentateur.

Les propos de l’artiste, diffusés dans leur intégralité via des extraits publiés en ligne et relayés par des pages de médias sociaux, continuent d’alimenter les commentaires publics relatifs aux inégalités de revenus et aux niveaux de pension en France.