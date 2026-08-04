Laurent Voulzy explique pourquoi il a remplacé Lucien par Laurent

Laurent Voulzy , connu du grand public sous ce nom artistique, est né sous le prénom Lucien . Lors d’une interview accordée à RTL le lundi 3 août 2026, le chanteur a expliqué pourquoi il a choisi d’adopter le prénom « Laurent » avant la sortie de son premier disque, évoquant une décision prise au terme d’un week‑end de réflexion et d’une consultation insolite d’un magazine, pour conserver ses initiales LV et son nom de famille.

Le changement de prénom n’est pas né d’une stratégie de communication prédéfinie mais d’une question posée par son directeur artistique, selon ses propos rapportés lors de l’émission animée par Augustin Trapenard. La proposition est intervenue à la veille de la réalisation de la pochette de son premier disque : le choix d’un pseudonyme ou le maintien de son identité civile devait être tranché rapidement.

Pour trancher, l’artiste raconte avoir feuilleté un numéro de Télé 7 Jours afin de trouver des prénoms susceptibles de remplacer Lucien. Après avoir envisagé des variantes comme Ludovic ou Loïc, il s’est finalement arrêté sur Laurent, tout en décidant de garder son nom de famille Voulzy et ses initiales LV. Le chanteur a justifié ce choix par la sensation que « Lucien » sonnait « un peu démodé » à l’époque.

Le récit de l’artiste et les réactions du public

Au cours de l’entretien sur RTL, il a relaté les échanges initiaux avec son directeur artistique : « À l’époque, mon directeur artistique m’appelle et me dit : ‘Bon Lucien, on fait la pochette de ton disque mercredi, on n’en a jamais parlé, mais tu prends un pseudonyme ou pas ?’ ». Il a ajouté qu’il a « réfléchi pendant tout le week‑end » avant de se décider et qu’il a « pris un Télé 7 Jours pour m’aider à trouver les prénoms ».

Ce récit rappelle que le nom sous lequel un interprète se présente peut résulter d’une décision pragmatique et ponctuelle, prise en amont d’une première commercialisation. L’anecdote se rattache à une carrière déjà marquée par des titres emblématiques — on pense notamment à Belle‑Île‑en‑Mer — et à des épisodes personnels évoqués publiquement, comme la lutte contre un cancer de la prostate, à laquelle il a fait référence dans d’autres interventions publiques.

La diffusion de l’extrait de l’interview sur les réseaux sociaux de la station a suscité de nombreux commentaires. Un internaute a écrit : « J’adore quand il raconte ses anecdotes ». Un autre a estimé : « Laurent c’est mieux pour Voulzy, mais Lucien c’est plus joli ». Un troisième a rapproché la situation d’autres personnalités et constaté que certains prénoms anciens retrouvent aujourd’hui une seconde vie, en citant Gainsbourg comme point de comparaison et en concluant que « Comme Gainsbourg ! C’est vrai que Lucien à l’époque c’était ringard, aujourd’hui ce n’est plus le cas , il y a plein d’anciens prénoms qui reviennent ». Un utilisateur a enfin rappelé la formule de Jean Cocteau : « La mode, c’est ce qui se démode ».