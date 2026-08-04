Patrick Bruel accusé de viols : son concert au Zénith de Paris le 8 octobre 2026 affiche complet

Patrick Bruel se produira au Zénith de Paris le 8 octobre prochain malgré des accusations de viol et d’agressions sexuelles le visant : la billetterie affiche complet, suscitant un débat public entre défense de la présomption d’innocence et appels à la solidarité envers les victimes. La polémique a pris de l’ampleur après des prises de parole publiques et des réactions d’internautes, nourrissant une tension persistante autour de l’événement.

Artiste aux multiples facettes — chanteur, acteur et joueur de poker reconnu — Patrick Bruel est une figure majeure de la scène culturelle française depuis les années 1990. L’annonce du concert complet intervient alors que des témoignages et des plaintes ont été rendus publics, plaçant l’événement sous le feu des critiques et des prises de position sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Sur Instagram, l’actrice et metteuse en scène Andréa Bescond a vivement dénoncé la tenue du concert et la fréquentation annoncée de la salle, dénonçant une « culture du viol » selon ses propos. Elle a appelé à une mobilisation nationale prévue le 7 septembre, en demandant des rassemblements « devant le ministère de la Justice place Vendôme à Paris et devant les mairies et/ou tribunaux partout sur le territoire » pour réclamer des mesures de prévention, d’accompagnement et des sanctions.

Réactions et positions

Andréa Bescond a publié un message dénonçant ce qu’elle considère comme une complaisance institutionnelle et sociale envers les hommes mis en cause, citant des exemples médiatiques et invitant à la solidarité envers les femmes qui témoignent. Elle a exprimé, dans sa publication, « Force et Amour à toutes les femmes courageuses qui témoignent » et a appelé à des actions collectives pour « changer de culture ».

De leur côté, plusieurs spectateurs ont réagi différemment : certains commentaires sur les réseaux sociaux indiquent que des billets ont été achetés avant la médiatisation des accusations, tandis que d’autres affirment qu’ils renonceront à assister au concert et laisseront volontairement leur siège vide plutôt que de revendre leur place. Ces réactions illustrent la polarisation du public autour de la question de la présence d’artistes mis en cause dans des lieux culturels.

Patrick Bruel a publiquement contesté les accusations. Dans un message publié sur Instagram, il affirme : « Jamais je n’ai forcé une femme« , ajoutant qu’il n’a « jamais drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit » et nié s’être servi de sa notoriété pour obtenir des relations non consenties. Il a déclaré qu’il se défendra « pour la présomption d’innocence, le droit à une enquête équitable, et la Justice ».

En droit français, la présomption d’innocence garantit qu’une personne est considérée innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie par une décision de justice définitive ; cette garantie est souvent invoquée par des personnes mises en cause et leurs soutiens dans des affaires médiatisées.

Les organisateurs du concert et la billetterie n’ont pas communiqué de changement concernant la tenue du spectacle au Zénith de Paris le 8 octobre ; plusieurs comptes rendus et échanges publics de spectateurs continuent toutefois d’alimenter le débat sur la fréquence et la nature des présences d’artistes mis en cause dans les salles de spectacle.