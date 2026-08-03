Zaz : soutien après l’annulation de festivals liée à la canicule et aux incendies

Canicule et incendies ont provoqué cet été l’annulation de nombreux festivals en France, mettant à l’arrêt des programmations et bouleversant la saison des concerts : parmi les artistes touchés, la chanteuse Zaz a exprimé son soutien aux organisateurs et aux équipes impactés.

La période estivale, habituellement synonyme de festivals en plein air et de grandes affiches, a été marquée cette année par des alertes rouges de températures et par des feux de végétation dans le sud‑ouest. Plusieurs manifestations ont dû revoir leur calendrier, certaines étant purement annulées pour des raisons de sécurité sanitaire et de protection des sites et du public.

Parmi les événements affectés, le festival Solidays a été annulé en raison des fortes chaleurs. D’autres rendez‑vous ont dû être interdits ou supprimés à la suite des incendies qui ont touché des territoires, imposant des mesures de précaution et la mobilisation des secours.

Artistes et équipes en première ligne face aux annulations

La chanteuse Helena Bailly a annoncé sur Instagram l’annulation de plusieurs dates, indiquant notamment que « le cœur est lourd de vous annoncer que les festivals La Nuit des Étoiles et Festiv’Allier n’auront finalement pas lieu ». Elle a ajouté une pensée pour l’ensemble des personnes affectées par ces décisions, citant « les équipes, les organisateurs, les bénévoles, ainsi qu’aux pompiers mobilisés jour et nuit pour protéger les personnes, les lieux et tout ce qui peut encore l’être ».

La décision d’annuler des festivals répond à des impératifs concrets : exposition à des températures dangereuses pour le public et les équipes, propagation du feu à proximité des sites et difficulté à garantir les conditions de sécurité des installations techniques et des scènes. Ces annulations ont des répercussions directes sur les artistes programmés, sur les équipes techniques et sur l’économie locale liée aux événements culturels.

Réagissant aux annulations et aux messages d’artistes affectés, Zaz a partagé le post évoquant ces annulations et a ajouté son message de soutien : « Tout mon soutien à tous ces festivals. Pfff c’est un carnage en ce moment ». « Courage à toutes les équipes », a‑t‑elle écrit, manifestant sa solidarité envers les professionnels du secteur.

L’engagement de Zaz vis‑à‑vis des festivals n’est pas nouveau. En février dernier, elle avait annoncé la fin définitive du Crussol Festival, qu’elle avait fondé en 2017 à Saint‑Péray, en Ardèche. À cette occasion, elle avait souligné que « ce n’est pas seulement un festival qui s’arrête, mais une aventure humaine qui laisse une trace durable », revenant sur l’impact humain et organisationnel d’un tel rendez‑vous.

Les annulations estivales soulignent la vulnérabilité des événements culturels face aux aléas climatiques et aux risques d’incendie, et mettent en lumière la dépendance des festivals à des conditions climatiques stables pour assurer la tenue des concerts et la sécurité des publics et des équipes.