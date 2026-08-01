Joyce Jonathan en deuil après le décès de son père Philippe

Joyce Jonathan traverse un deuil familial après le décès de son père, Philippe Jonathan , survenu le 29 juillet 2026. L’artiste, qui passait l’été dans le sud de la France en compagnie de sa fille Ghjulia et d’amis, a rendu hommage publiquement à son père le 1er août 2026 via un long texte publié sur son compte Instagram, où elle exprime une douleur profonde et une reconnaissance infinie.

Dans son message publié sur le réseau social, la chanteuse de 36 ans a partagé un cliché centré sur le regard de son père et un texte à la tonalité poétique. Elle y évoque des impressions sensorielles — « goût de fer », « goût de silence » — et conclut en répétant sa gratitude par la formule « merci, pour la vie ». Cet hommage est publié quelques jours après la parution d’un avis de décès dans les colonnes du journal Le Monde, où la famille rend un dernier hommage à un « homme libre, architecte inspiré et fin connaisseur de la Chine ».

L’avis de décès, signé par les proches, salue l’homme qui avait « enchanté leurs lives et leurs espaces » et se termine par une citation de William Shakespeare choisie par la famille. La diffusion de ces deux messages — l’annonce officielle dans la presse et la prise de parole intime de la fille — souligne la volonté de la famille d’associer un hommage public et un partage personnel du deuil.

Un héritage familial et culturel au centre de l’hommage

Le rôle de Philippe Jonathan dans la vie personnelle et professionnelle de sa fille est rappelé par plusieurs éléments. Avec son ex-épouse, Patricia Tartour, il a transmis à Joyce un intérêt marqué pour la culture chinoise dès l’enfance, par des voyages annuels et une immersion culturelle régulière. Cette sensibilité a contribué, selon les proches, au parcours de la chanteuse qui a remporté le télécrochet Cheng Feng en juin 2024 et s’est imposée comme une figure populaire en Asie.

Malgré la séparation conjugale, les parents de Joyce avaient conservé une entente durable, matérialisée par la construction sur 26 ans d’une maison qualifiée dans l’entourage de « maison du bonheur », lieu de rassemblement familiaux. Dans cet environnement, Philippe Jonathan est décrit comme le ciment du clan, une figure de stabilité autour de laquelle la famille se réunissait régulièrement.

Les jours précédant le drame, la chanteuse partageait des moments chaleureux avec des proches, notamment son ancien compagnon et ami Gabriel Attal. Dans les heures et jours qui ont suivi le décès, Joyce Jonathan s’est appuyée sur son cercle intime et sur l’affection de sa fille Ghjulia pour traverser cette période.

Les hommages publics et les témoignages familiaux relayés dans la presse permettent aujourd’hui de restituer la figure d’un homme aux engagements professionnels et culturels marqués, et le rôle central qu’il a joué dans la transmission d’un héritage familial et artistique.