Patrick Bruel : ce coup de fil à Raphaël où il a tout avoué

Patrick Bruel fait l’objet d’une nouvelle vague d’attention médiatique après le dépôt de deux plaintes les 16 et 23 juillet, portant sur des faits présumés remontant à 1994 et 2005, selon Mediapart puis BFM TV . Parmi les plaignantes figure Flavie Flament , qui a relayé l’information sur ses réseaux sociaux ; les procédures évoquent des accusations de viol et d’ agression sexuelle .

Selon les éléments rendus publics, ces plaintes s’ajoutent à une série d’allégations déjà connues. Les faits visés seraient aujourd’hui prescrits, et Patrick Bruel — mis en examen depuis le 10 juin — conteste fermement les accusations portées contre lui. Il bénéficie par ailleurs de la présomption d’innocence, principe rappelé dans les comptes rendus médiatiques.

Figure majeure de la scène culturelle française, Patrick Bruel est né le 14 mai 1959 à Tlemcen, en Algérie française. Artiste polyvalent, il mène une double carrière de chanteur et d’acteur, connu pour la « Bruelmania » du début des années 1990. Père de deux enfants issus de son mariage avec l’écrivaine Amanda Sthers, il est également reconnu comme joueur de poker professionnel et a enchaîné des albums certifiés disques de diamant.

Une actualité dominée par les nouvelles plaintes

Les deux plaintes déposées les 16 et 23 juillet visent des faits prétendument survenus en 1994 et 2005. Les informations ont d’abord été révélées par Mediapart puis relayées par d’autres titres nationaux. Les plaignantes évoquent des actes qualifiés de viol pour l’un et d’agression sexuelle pour l’autre.

La présence de Flavie Flament parmi les plaignantes, confirmée par ses publications sur les réseaux sociaux, a contribué à la médiatisation de ces nouvelles procédures. Les comptes rendus précisent que ces recours judiciaires viennent s’ajouter à des éléments déjà versés au dossier concernant l’artiste.

Sur le plan professionnel, la procédure judiciaire intervient alors que l’artiste venait récemment de se produire au théâtre dans Deuxième partie et préparait une tournée intitulée Alors regarde 35, selon les annonces de la saison.

Parmi les archives médiatiques remontant à sa carrière, une interview donnée en 2006 sur Canal+ à Pascale Clark a été largement citée. À l’époque, Bruel présentait son album Des souvenirs devant… et évoquait des éléments personnels, citant une phrase d’Amanda Sthers : « Je fais semblant de croire que je mérite tout ça », qu’il a reconnu comme faisant écho à ses doutes.

Lors de cet entretien, il expliquait avoir caché ses incertitudes et s’être battu pour que ses doutes ne se voient pas. Il relatait aussi un échange avec un ami sur sa façon d’afficher ses réussites et se confiait sur une blessure liée à une cérémonie des Victoires de la musique où il était reparti sans trophée, déclarant : « Je repars avec rien. Rien. »

Il racontait également avoir téléphoné au chanteur Raphaël pour le féliciter, en reconnaissant que son message de soutien parlait autant de lui que du lauréat. Sur son rapport à l’affection et à la reconnaissance, il affirmait : « Courir derrière cet amour, c’était pour compenser un amour qui n’était pas là », et, au sujet de la naissance de son premier enfant : « Avant que mon enfant arrive, je ne savais pas ce que c’était qu’aimer… je ne savais pas ce que c’était qu’être aimé. »

Vingt ans après cette interview, ces confidences ressurgissent dans un contexte totalement différent.