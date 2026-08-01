Colonel Reyel de retour à la Kermesse de La Seyne-sur-Mer, visé par des commentaires violents sur son apparence

Colonel Reyel a retrouvé La Kermesse de La Seyne-sur-Mer le vendredi 31 juillet, provoquant une vague de nostalgie chez une partie du public mais aussi des critiques virulentes sur son apparence physique relayées par les internautes.

La Kermesse, festival qui mise sur la nostalgie des années 90-2000, a investi plusieurs villes du sud de la France cet été. Selon le programme diffusé lors des représentations, le rendez-vous a commencé à Lyon le 28 juin, s’est poursuivi à « Bon » du 3 au 7 juillet, puis à Ajaccio les 10, 11 et 12 juillet avant la soirée de La Seyne-sur-Mer. La manifestation doit clore son tour de France à Toulouse du 13 au 15 août.

La première soirée de la série de concerts a réuni une programmation tournée vers les « tubes MP3 » qui ont marqué une génération. Parmi les artistes présents figuraient Larusso, Village People, Lou Bega, Faf Larage, Helmut Fritz, Billy Crawford, Eve Angeli, One-T, Big Ali et Colonel Reyel, auteur du titre « Celui ». Après sa prestation, le chanteur a été interrogé par La Provence et s’est dit surpris et reconnaissant de constater que des jeunes connaissaient encore les paroles de ses chansons. Il a attribué cette transmission des morceaux à l’éducation des parents, expliquant que ces tubes avaient franchi les générations.

Réactions en ligne : moqueries et prises de parole

La prestation du chanteur n’a pas fait l’unanimité sur les réseaux sociaux, où de nombreux commentaires ont porté sur son apparence physique plutôt que sur sa performance musicale. Plusieurs messages récupérés dans les réactions publiques se sont montrés insultants et moqueurs. On a ainsi pu lire des textes tels que « Colonel Rillette », « Il a bouffé Aurélie ou quoi », « Je veux être celui qui partage ton Quick », « Il a pas laissé sa part à la cantoche celui-là », ou encore « Colonel Reyel, bon il faut recracher et libérer Joé Dwèt Filé maintenant ». Ces propos, relayés et commentés, ont suscité l’indignation de certains observateurs.

Dans le flot des réactions, certains internautes ont rappelé des faits antérieurs liés à la vie médiatique de l’artiste, notamment une interaction publique décrite comme une tentative de séduction à l’égard de l’actrice et chanteuse Selena Gomez sur Twitter, utilisée par d’autres pour commenter l’évolution médiatique de l’artiste.

Face aux critiques, une partie de la communauté en ligne a pris la défense du chanteur, soulignant l’inadéquation et la violence de certains messages. La controverse a ainsi mêlé commentaires sur la nostalgie suscitée par les titres interprétés et débats sur la manière dont les artistes sont jugés sur leur image plutôt que sur leur travail artistique.