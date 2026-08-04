Pascal Obispo héberge jusqu’à sept gendarmes au Cap Ferret pendant le mégafeu en Gironde

Pascal Obispo a mis sa résidence du Cap Ferret à la disposition des gendarmes mobilisés contre les incendies qui frappent la Gironde, offrant un hébergement et un « poste avancé » destiné à faciliter les missions de contrôle et de sécurisation : jusqu’à sept militaires ont séjourné simultanément sur place, selon des sources locales.

La région subit depuis plusieurs jours une série de feux de forêt alimentés par une canicule exceptionnelle qui a contraint à l’annulation de festivals et perturbé la vie locale. Les incendies ont ravagé des hectares de forêt et entraîné des évacuations, plaçant pompiers et forces de l’ordre en première ligne pour circonscrire les départs de feu et protéger les habitations.

Dix jours après le départ des incendies, plusieurs riverains ont pu regagner leur domicile le lundi 3 août, ont rapporté des témoins. La réapparition de propriétaires sur les lieux a ravivé la crainte de vols dans les secteurs évacués, raison pour laquelle la présence des gendarmes sur le terrain est restée élevée pendant la période de retour des habitants.

Un poste avancé au Cap Ferret pour les forces de l’ordre

Des habitants, cités par des médias nationaux, ont indiqué que les gendarmes avaient été logés au domicile de l’artiste. La mise à disposition de la maison avait pour objectif de rapprocher les équipes des zones sinistrées afin de faciliter l’organisation des patrouilles et les contrôles de périmètres sensibles. Le dispositif a permis aux militaires d’opérer au plus près des secteurs concernés et d’assurer des missions de sécurisation dans un contexte de forte sollicitation des moyens opérationnels.

Un informateur a précisé que « jusqu’à sept gendarmes ont pu bénéficier de ce dispositif à un instant T », soulignant que l’accueil dans cette habitation constituait un appui logistique ponctuel pour les unités dépêchées sur place. Le recours à des postes avancés temporaires vise à réduire les temps de déplacement et à améliorer la couverture des secteurs où les accès restent difficiles après les incendies.

Parallèlement à ce geste d’hébergement, l’artiste a participé à des initiatives de soutien aux sinistrés : il a co-organisé avec le journaliste Julien Courbet un concert caritatif prévu à l’Arkéa Arena de Bordeaux, destiné à récolter des fonds pour les victimes des feux. La manifestation doit être diffusée en direct en prime time sur M6 et sur RTL le jeudi 6 août, selon les informations communiquées par les organisateurs.

Le prêt du domicile s’inscrit dans ce contexte d’engagement local et de mobilisation de personnalités pour accompagner les opérations de secours et les actions de solidarité envers les habitants touchés par les incendies.